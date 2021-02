Valencia Basket y Real Madrid cambian de escenario

MADRID, 18 Feb. (EURPA PRESS) -

El Valencia Basket recibirá este viernes al Real Madrid (21.00 horas) en partido encuadrado en la jornada 25 de la Euroliga, duelo que llega una semana después de su eliminatoria de la Copa del Rey saldada con claro triunfo del equipo blanco.

En su último y reciente precedente en cuartos de final del torneo copero, el Real Madrid fue superior y dominó el juego de principio a fin (85-74), aunque finalmente no pudo revalidar su título porque el Barça aplicó esa misma medicina en la final.

Esfumado el primer título grande de la temporada, el equipo blanco vuelve su atención a la Euroliga, donde a falta de diez jornadas para concluir la fase regular ocupa la cotizada cuarta plaza con las mismas victorias que el tercero Armani Milan y el quinto Bayern, los tres con 15.

De esta forma, se prevé una lucha apretada hasta el final, primero por la clasificación por el 'playoff' y después por el factor cancha en cuartos. En esa pugna también está metido, aunque más abajo, el Valencia Basket (12-12) tras su gran victoria ante el CSKA que le situó décimo a un triunfo del octavo puesto y que espera ahora repetir ante un rival que no está tan sólido como hace unos meses con cuatro derrotas en sus últimos siete partidos, tres en el WiZink Center donde fue arrollado por el Baskonia (64-84) antes de afrontar la Copa.

El equipo 'taronja' recupera a Fernando San Emeterio, que no pudo disputar la Copa, pero no podrá contar con Joan Sastre y Guillem Vives, que no se han recuperado de sus problemas físicos. En cuanto al Real Madrid, pierde a Rudy Fernández, que recayó de sus problemas lumbarse el pasado fin de semana, y tampoco tiene aún de vuelta a Jeffery Taylor.

Será el cuarto enfrentamiento de la temporada entre ambos equipos, con un balance que por ahora domina el Real Madrid por 2-1, aunque esa única derrota, muy clara (77-93), se produjo precisamente en la Euroliga el pasado mes de octubre.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Van Rossom, Marinkovic, Kalinic, Williams y Dubljevic --posible quinteto inicial--; San Emeterio, Prepelic, Labeyrie, Tobey, Hermannsson, Puerto y Pradilla.

REAL MADRID: Alocén, Causeur, Deck, Thompkins y Tavares --posible quinteto inicial--; Llull, Carroll, Laprovittola, Abalde, Garuba, Tyus y Reyes.

--ARBITROS: Lamonica, Koljensic y Juras.

--PABELLÓN: La Fonteta.

--HORA: 21.00/#Vamos.