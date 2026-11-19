Archivo - Armoni Brooks, en un partido con el Valencia Basket.- Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha ganado en casa este jueves por 92-87 a la Virtus Bologna durante la jornada 13 de la fase regular en la Euroliga 2026-27, con aportación vital de Armoni Brooks en los momentos candentes de un duelo que ha servido a los locales para resguardar su liderato a la espera de lo que haga el Olympiacos en su cita contra el Real Madrid.

Al Roig Arena llegó la Virtus entrenada por Álex Mumbrú, cara conocida de la afición española y antiguo técnico del propio Valencia. Pero sin piedad ante su ex, los anfitriones cuajaron un parcial de 12-4 de la mano de Neal Sako con canastas dispares. No obstante, un par de fallos de Brooks dieron opción a que el equipo boloñés rebajase la distancia.

Lo aprovecharon sobre todo Trent Frazier y Mouhamet Diouf, coincidiendo con minutos de Sako en el banquillo, a la par que Nikola Mirotic volvía a un partido tras superar su lesión en el aductor de la pierna izquierda. Y con él en pista mejoró Kameron Taylor, hacia un final de primer cuarto de pim, pam, pum. T.J. Shorts abrió la veda y Derrick Alston Jr. contestó.

La respuesta 'taronja' fue de Kam Taylor, pero estaba pisando la línea del perímetro, y después desde una esquina falló Wendell Moore para el cuadro visitante. Casi a continuación, Mirotic coló un triple en posición centrada y Rasheed Bello sobre la bocina del minuto 10 metió otro triple, con rebote incluido en tablero y aro, para dejar el marcador en 30-25.

El segundo periodo comenzó con Sako de nuevo inspirado en el poste bajo y se le unió Josep Puerto en producción ofensiva, aumentando el colchón valenciano (45-31, 47-33). Para colmo de la Virtus, Aliou Diarra hizo su tercera falta personal quedando 3:31 para alcanzar el descanso, restando armas a un ataque con tendencia a buscar a Bello.

Poco a poco esa racha de Bello, junto a segundas oportunidades que daban los rebotes de Kessler Edwards, limaron la desventaja boloñesa hasta irse 50-40 al intermedio. Por un momento pareció que pasar por vestuarios había truncado la reacción de la Virtus, pero despertaron Daniel Hackett y Marcus Carr de cara al aro para guiar un parcial de 0-10.

Entonces el 56-43 se convirtió en 56-53 y brindó un desenlace de tercer periodo en un puño, si bien el Valencia volvió a encallar al inicio del cuarto acto. Tras consumirse más de cuatro minutos, los pupilos de Xavier Albert seguían sin anotar y encajaron un parcial de 0-14 para verse 67-77, contra las cuerdas, aunque Mirotic logró ahí un triple que les dio alas.

Se enchufó también el pabellón, y aún más después de ver una falta en ataque de Kam Taylor y otra seguida en defensa de Dylan Osetkowski. Unos tiros libres de Shorts mitigaron el golpe 'taronja', mientras que en el conjunto italiano sumaron puntaje Diouf y Bo Klintman. Todo, eso sí, con menos fluidez que en los instantes previos porque los nervios crecían.

Lo evidenció Diouf con dos 'air balls' desde línea de personal a 3:30 de la conclusión, con 77-82 en el marcador. Para no malgastar esa puerta abierta a la remontada, Brooks insistió desde el triple y al fin lo metió para situar el 80-82. Después de recibir un parcial de 9-1, los de Mumbrú estaban sin tantas ideas y encadenaron otras tres jugadas negativas.

La primera fue una falta de Wendell Moore en ataque por manotazo a Shorts, la segunda fue una defensa que no paró la internada del mismo Shorts hasta anotar con apoyo en tablero y la tercera fue una pérdida de balón en un mal pase de banda a banda. Se aceleró el partido por todos sitios y se intercambiaron dos tapones, con un 82-84 abierto a cambiar.

Sako volvió a ser decisivo palmeando la acción del 84-84 y Shorts quiso más cuota de protagonismo con robo y canasta al contragolpe. En el reloj del partido quedaban 37.1 por gastar y, tras un tiempo muerto, Carr falló un tiro exterior; Osetkowski atrapó el codiciado rebote y Brooks en esa posesión recibió falta, transformando sus dos posteriores tiros libres.

A la desesperada le tocó jugar después a la Virtus, que estuvo cerca de perder el balón, pero Frazier finalmente se levantó para meter un triple que puso el 88-87 a 5.4 del bocinazo definitivo. Tras otro tiempo muerto, Edwards se excedió y cometió falta disruptiva sobre Brooks, que no tembló desde la línea de personal para echar el cerrojo a la victoria local.

Esta nueva sonrisa delante de su público ubicó al Valencia con balance de 10-3 en la cima de la tabla clasificatoria, habiendo firmado cuatro triunfos seguidos en este torneo; en cambio, el equipo de Bolonia confirmó su mala dinámica europea y se quedó en la zona media con balance de 5-8.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 92 - VIRTUS BOLONIA, 87 (50-40, al descanso).

--EQUIPOS:

VALENCIA BASKET: Shorts (20), Saint-Supéry (2), Taylor (15), Osetkowski (-) y Sako (20) --quinteto inicial--; Mirotic (-), Cárdenas (3), Brooks (12), Puerto (7), Gueye (-), Corbalán (2) y Rivero (-).

VIRTUS BOLONIA: Frazier (12), Carr (13), Edwards (7), Kokila (-) y Diouf (5) --quinteto inicial--; Diarra (9), Hackett (2), Bello (15), Moore (4), Alston Jr. (8), Klintman (12) y Baldasso (-).

--PARCIALES: 30-25, 20-15, 17-23 y 25-24.

--ÁRBITROS: Latisevs, Vyklicky y Peer. Eliminaron por faltas personales a Moore en la Virtus Bolonia.

--PABELLÓN: Roig Arena, 12.362 espectadores.