El Valencia puede catapultarse a costa del Milán



MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket visita este jueves al Emporio Armani Milán en el Mediolanum Forum (20.30), en la jornada 7 de la Fase Regular de la Euroliga, con la intención de conseguir que nada cambie y que su racha triunfal y el mal momento de los italianos tengan continuidad, pese a las dudas que tendrán los 'taronja' en la posición de base.

Con cinco victorias y una sola derrota, el Valencia Basket está en una situación opuesta a la del Milán, que solo ha sumado una victoria en las primeras seis jornadas pese a hacerse en verano con el fichaje estrella de la competición; el exblaugrana Nikola Mirotic.

El hispano-montenegrino aporta, pero no lo suficiente para compensar el mal momento del resto del equipo. Los 20,5 puntos de media, y eso que en la última derrota ante el Mónaco se quedó en 9 unidades, no han salvado al equipo de Ettore Messina de la quema. Por contra, en Valencia están disfrutando del arranque de una Euroliga a la que han vuelto con ilusión y firmeza.

El escenario es complicado, porque un equipo de la talla del Emporio Armani Milano no es fácil que pierda tres duelos seguidos en casa, y va por el camino tras los tropiezos contra Maccabi Playtika Tel Aviv (90-98) y ante AS Monaco (66-72). Si el Valencia Basket asalta el Mediolanum Forum, podrían rodar cabezas --o empezar a peligrar-- en la séptima jornada de esta Fase Regular.

Así que los de Álex Mumbrú, que fuera de casa han ganado a Zalgiris Kaunas (72-87) y perdido contra Anadolu Efes Istanbul (77-73), necesitan demostrar que lejos de La Fonteta pueden también ser fuertes y, en este caso concreto, ahondar en la herida rival. En Estambul, en un feudo de los más complicados en los últimos años, cayó con honores y por poco.

PROBLEMAS EN LA POSICIÓN DE BASE

El técnico 'taronja' Álex Mumbrú tendrá complicado elegir a quien debería crear juego. Y es que en la posición de base ha perdido, tras el duelo del fin de semana en Badalona ante el Joventut en la Liga Endesa (80-76), a Chris Jones y a Stefan Jovic, que se suman a Martin Hermannsson en la enfermería del club de La Fonteta.

Chris Jones, que no pudo casi ni empezar el partido en el Olímpic de Badalona al torcerse el tobillo en el minuto 2, lo más seguro es que no esté en Milán. "No sé si es algo más que un esguince, que si es un esguince puedes forzar. Si no entra en Milán, a ver si puede entrar en Zaragoza", valoró su entrenador.

El serbio Stefan Jovic también es duda para el encuentro de este jueves en el Mediolanum Forum por un golpe que recibió contra la 'Penya'. "No sabemos todavía si va a estar o no, aún no ha entrenado con el equipo y esperamos que pueda estar", apuntó. Si ambos están fuera, la posición de '1' será un dolor de cabeza añadido para el técnico 'taronja'.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

EMPORIO ARMANI MILÁN: Lo, Tonut, Shields, Mirotic y Melli --posible quinteto inicial--; Poythress, Bortolani, Ricci, Flaccadori, Hall, Hines y Voigtmann.

VALENCIA BASKET: Harper, Robertson, Ojeleye, Reuvers y Touré --posible quinteto inicial--; Puerto, Pradilla, Ferrando, Inglis y Davies.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Pastusiak y Gordon.

--PABELLÓN: Mediolanum Forum.

--HORA: 20.30/Movistar+.