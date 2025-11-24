El Valencia quiere hacer valer el fortín del Roig Arena en la visita del Bayern

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket recibe este martes (20.30 horas) al Bayern de Múnich en el Roig Arena, en la decimotercera jornada de la Fase Regular de la Euroliga, encuentro en el que el club valenciano intentará hacer valer el fortín en el que se está convirtiendo el nuevo pabellón 'taronja', donde solo ha caído una vez esta temporada y fue sin público ante el Hapoel Tel Aviv.

El Roig Arena está teniendo un inicio prácticamente inmejorable en su estreno en la Euroliga, habiendo visto cinco victorias y solo una derrota del Valencia Basket. Estos datos convierten al club valenciano en el tercer mejor local de la competición, justo por detrás de la Virtus de Bolonia y del Estrella Roja.

La única derrota llegó frente al Hapoel Tel Aviv, actual líder de la Euroliga y que venció por un ajustado 93-100. Aquella noche el Roig Arena no contó con aficionados en las gradas por el conflicto armado entre Palestina e Israel, por lo que los aficionados 'taronja' aún no han visto a caer a su equipo, habiendo logrado victorias muy importantes como la de la pasada jornada frente al Estrella Roja.

El conjunto serbio perdió el coliderato tras caer en la capital valenciana por 76-73. Los 16 puntos del escolta senegalés Brancou Badio fueron suficientes para que el equipo de Pedro Martínez lograse su séptimo triunfo en la Euroliga, lo que le permitió situarse en los puestos que dan acceso al 'Play-In'.

Mientras que el pasado domingo en la Liga Endesa pasó por encima (98-72) del Bàsquet Girona, duelo en el que regresó el base internacional español Sergio de Larrea (9 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias) tras quedarse fuera de la convocatoria en los últimos tres encuentros.

Este fue el tercer triunfo consecutivo del club valenciano, que este martes recibe a un Bayern que está sufriendo en este inicio de temporada. El equipo de Gordon Herbert viene de caer de forma contundente (95-73) en su visita al Buesa Arena para medirse al Baskonia, que le dio la vuelta al marcador tras ir perdiendo de 13 puntos en el primer cuarto.

El conjunto bávaro está notando todas las bajas que está teniendo este curso, habiendo perdido sus últimos tres encuentros de la máxima competición europea. Alejado de las posiciones de 'Play-In', el Bayern intentará lograr un triunfo de peso en el Roig Arena, donde Valencia solo ha caído en una ocasión y espera hacer valer su fortín para asaltar los puestos de 'Playoffs'.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Thompson, Montero, Taylor, Reuvers y Pradilla --posible quinteto inicial--; Puerto, De Larrea, Key, Moore, Sako, Costello y Nogués.

BAYERN DE MÚNICH: Dinwiddie, Obst, Mike, Lucic y Gabriel --posible quinteto inicial-- Da Silva, Rathan Mayes, Kratzer, Jessup, Hollatz, Mccormack y Baldwin.

--ÁRBITROS: Difallah, Pastusiak y Tsaroucha.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 20.30/Movistar+.