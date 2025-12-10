El Valencia recibe al Efes en la cresta de la ola

Omari Moore - Europa Press/Contacto/Baptiste Autissier

El Valencia Basket recibe este jueves (20.30) al Anadolu Efes con motivo de la jornada 15 de la Euroliga en busca de asentarse entre los mejores ante un rival tocado y al que además tiene tomada la medida en casa, esta vez en un Roig Arena al que vuelven tras las dos últimas exhibiciones de esta gran campaña.

Los de Pedro Martínez acaparan elogios y empiezan a entrar en las quinielas para pelear por todo, tanto en Liga Endesa o Copa, como en su regreso a la Euroliga. En la máxima competición continental, de momento el equipo 'taronja' lleva un balance de 9-5, a un triunfo del líder Hapoel Tel Aviv, mientras el Efes está con cinco.

Después de ganar la semana pasada a Panathinaikos, en Atenas, y al Baskonia, en Vitoria, el Valencia vuelve a un Roig Arena donde solo ha perdido un partido de los once disputados, precisamente contra el equipo israelí, encuentro que se jugó a puerta cerrada. El equipo de Pedro Martínez parece capaz de todo, pero el técnico catalán no quiere dar "nada por hecho".

"No damos nada por hecho. Que hayamos ganado los últimos partidos no significa que vayamos a ganar mañana. Que hayamos defendido bien tres partidos a lo mejor es porque el otro equipo ha estado muy mal o te relajas y defiendes peor en el siguiente", apuntó en la previa de un choque que se perderá Xabi López-Arostegui.

El equipo turco está teniendo más problemas con las lesiones de larga duración de Vincent Poirier y Shane Larkin, más los problemas de una rotación que no acaba de funcionar. De hecho, la noticia del Efes en la previa es la llegada inminente del técnico español Pablo Laso como sustituto de Radovan Trifunovic.

El campeón en 2021 y 2022 llega a Valencia en horas bajas, con dos victorias en sus últimos diez encuentros, contando la liga turca, y a tres victorias del 'Top 10' de la Euroliga. Como apuntó su entrenador, el Valencia Basket no puede fiarse de un equipo que mantiene calidad con Isaïa Cordinier, Nick Weiler-Babb, Jordan Loyd y los últimos en recuperar Ercan Osmani y Rodrigue Beaubois.

En los 'taronja', las ideas parecen claras y el fondo de armario las hacen posible. Con todo, el momento de Darius Thompson y Kameron Taylor destaca por encima del resto, un equipo que disfruta jugando con un alto ritmo que contrasta con el juego a menos posesiones de la Euroliga de los turcos. Un Efes que ha perdido en la ciudad del Turia en seis de sus siete visitas.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Thompson, Montero, Taylor, Reuvers y Pradilla --posible quinteto inicial--; Puerto, De Larrea, Key, Moore, Sako, Costello y Nogués.

ANADOLU EFES: Cordinier, Loyd, Smits, Osmani y Dessert --posible quinteto inicial--; Weiler-Babb, Hazer, Swider, Mutaf, Yilmaz y Jones.

--ÁRBITROS: Difallah, Foufis y Calic.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 20.30/Movistar Deportes.