Veljko Mrsic: "El partido ha estado marcado por nuestro mal comienzo"

GRANADA, 17 Feb. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Rodrigo Trascasa) -

El entrenador del Río Breogán, Veljko Mrsic, aseguró que su partido ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto que se está disputando en Granada estuvo "marcado" por su mal primer cuarto, y aunque celebró que pese a ello no dejasen "de jugar y creer", recalcó que ante un rival así no se puedan dar "muchos regalos".

"El partido ha estado marcado por nuestro mal comienzo donde el Real Madrid nos metió 27 puntos y muchos de ellos de contraataque. Estuvimos muy precipitados y con un poco de miedo, pero nunca hemos dejado de jugar y de creer que podíamos volver", expresó Mrsic en rueda de prensa.

El croata lamentó que en su "mejor momento" cuando se pusieron a dos puntos fallasen dos triples. "Y contra el Real Madrid no podemos dar muchos regalos", indicó. "Creo que hemos fallado muchos tiros libres, también muchos balones perdidos en el primer tiempo, pero quiero felicitar también a mis jugadores por darlo todo. Ha faltado poco y eso es lo que marca que pases a semifinales o te vayas a casa", añadió.

El técnico del conjunto gallego habló de la importancia de Walter Tavares y recordó que es "difícil jugar" contra el caboverdiano, "especialmente en defensa". "Hemos querido cargarle con faltas, pero ha estado mucho tiempo en pista y para poder ganar al Real Madrid no tenía que pasar más de 20 minutos", comentó.

"El arbitraje es arbitraje, pero el público no estaba contento y nosotros tampoco en algunos momentos. Los jugadores del Real Madrid son más físicos que nosotros y sus decisiones han sido así. No quiero hablar mucho del arbitraje, me interesa nuestro juego y como mejorarlo", subrayó el exjugador.

En este sentido, sobre la defensa de Alberto Abalde sobre Dzanan Musa, opinó que el bosnio se debe "adaptar a este tipo de defensas, especialmente fuera de Lugo". "Todavía es joven, pero debemos estar mejor dándole más espacio para que las faltas se vean mejor", zanjó.