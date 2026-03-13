Víctor Font desea a Jordi Bertomeu como nuevo director general de las secciones del Barça

Archivo - Jordi Bertomeu cuando era presidente y director ejecutivo de la Euroliga - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font aseguró este viernes que, si gana las elecciones del próximo domingo, impulsará una profunda reestructuración en las secciones profesionales del club para reforzar el carácter polideportivo de la entidad y reducir su déficit estructural, y apunta a tener al exCEO de la Euroliga Jordi Bertomeu al frente de las mismas.

"Presentamos una reforma de arriba abajo de la estructura de secciones, con cambios estructurales que harán posible lo que los socios del Palau queréis; ganar en Europa y de forma sostenida", afirmó Font durante una comparecencia en la que detalló el proyecto de su candidatura Nosaltres.

El candidato defendió que el modelo polideportivo es uno de los rasgos diferenciales del club azulgrana. "Nosaltres cree mucho en intentar reforzar todos los puntos que nos hacen una institución diferente en el mundo y ser polideportivos es uno de ellos. Algunos candidatos en el pasado decían que las secciones eran una rémora para el fútbol, para Nosaltres es todo lo contrario", señaló.

Entre los cambios planteados, Font explicó que los directivos dejarán de ser responsables directos de cada sección. "Los directivos no serán responsables de ninguna sección, se ha acabado con esto, que es del pasado y que en 2026 no tiene ningún sentido. Tendremos una Junta con gente diversa, con distintos conocimientos, y tendrán la tarea de representarnos a todos en todos los temas", apuntó.

En su lugar, propuso una estructura profesional encabezada por un director general deportivo de las secciones, para un perfil similar al de Jordi Bertomeu, quien fuera CEO de la Euroliga. "No tenemos cerrada todavía la figura, pero nos gustaría contar con una persona del perfil de Jordi Bertomeu, a quien habéis visto en nuestros actos. Es catalán, 'culer', tiene carrera en el baloncesto y pleno conocimiento del deporte profesional americano. A partir del lunes haremos los esfuerzos para poder convencer a alguien como el suyo, de su perfil, porque él ahora tiene otras cosas en mente", explicó.

Bajo esa figura, Font planteó responsables específicos para cada sección que permitan mejorar la gestión y coordinación interna. "El concepto es que cada sección tenga una funcionalidad de club. No independientes porque habrá sinergias, pero cada sección se gestionará como un club para ser autosuficiente", afirmó.

En el caso del baloncesto, el candidato avanzó que contaría con Toni Jané para coordinar el área junto a profesionales del club como Juan Carlos Navarro o Mario Bruno Fernández y el técnico Xavi Pascual.

Para el balonmano, aseguró que intentará recuperar a dos históricos de la sección como Víctor Tomàs y David Barrufet, mientras que en hockey patines destacó el papel de Nando Pujalte.

Font aseguró que esta estructura deberá ir acompañada de un área específica de negocio para aumentar los ingresos de las secciones y reducir su déficit. "Uno de los cambios importantes es hacer que la percepción de que las secciones son una rémora, con 40 millones de déficit que más o menos hay, esto se acabará. Con esta estructura acabaremos con el déficit de las secciones y aseguraremos que sean competitivas y puedan ganar títulos en Europa", afirmó.

Asimismo, defendió que el club debe recuperar peso en los órganos de decisión del deporte europeo. "El grado de influencia del Barça hoy día es '0', porque no participamos en reuniones importantes, como la reunión de Euroliga en la que se decidió quién era el nuevo CEO", criticó.

Por último, Font apostó por mantener y aprovechar el talento interno del club. "Confiamos en todo el talento de casa, como Xavi O'Callaghan, que nos consta que es un excelente profesional. Nosotros juntaremos el talento, no somos de esos de 'no eres de los nuestros, fuera'. Estoy convencido de que los profesionales del club tendrán un rol, no sobra nadie en nuestro proyecto ambicioso. También los entrenadores actuales, en general la voluntad es hablar con todos ellos y retener talento", concluyó.