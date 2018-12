Víctor García: “No vengo con una varita mágica y menos sin entrenar”

Publicado 05/12/2018 12:37:20 CET

BARCELONA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador interino del Herbalife Gran Canaria, Víctor García, que dirigirá al equipo este jueves en el partido de la Euroliga frente al Armani Milán tras la destitución de Salva Maldonado, ha señalado que asume el cargo con una "grandísima responsabilidad" al haber crecido con el club pero consciente de no tener una "varita mágica" de cara a este duelo.

"Hay que ser consciente de que no vas a venir con una varita mágica, y menos sin tiempo para entrenar. Ya hacíamos muchísimas cosas buenas y vamos a intentar aprovecharlas", aseguró a los medios este miércoles.

García asume con una "grandísima responsabilidad" dirigir el club. "Lo he vivido desde abajo, la progresión que lleva, lo que implica, lo que significa jugar esta competición y lo que ha costado llegar. Te da un punto más de responsabilidad, sin grandes excesos", recalcó.

"Hasta ahora he trabajado con cuatro grandísimos entrenadores y mi función es ayudar al que venga. Una parte importante del ayudante es adaptarte a lo que quiere el primer entrenador. Cuando eres ayudante tienes que estar concentrado en eso, y ahora que me ha tocado vivir esta situación intentaré ayudar lo mejor posible", se sinceró en este sentido.

Reconoció que cuando le comunicaron que sería entrenador interino se quedó "muy sorprendido". "No es una situación agradable para nadie porque significa que el equipo no va bien y se tienen que tomar decisiones que no son habituales en este club. Y a partir de ahí, lo siguiente es pensar en el partido que tenemos mañana", apreció.

"Me entero ayer por la tarde y como te digo, en cuanto te lo comunican intentas ser lo más proactivo posible y pensar en lo que viene. Esto no para, y tenemos que ir a una cancha tan exigente como la de Milán. Intentando aprovechar todo lo que hemos hecho hasta ahora para competir en las mejores condiciones posibles", añadió.

Por otro lado, ve enormes diferencias entre esta situación y la previa en la que le tocó dirigir al equipo en el pasado. "Aquello era un tema puntual de una enfermedad del entrenador, de seguir en la línea. Sabíamos que Aíto iba a volver pronto, el nivel de exigencia no era el mismo porque era jugar en Brindisi, en EuroCup, y luego jugar en casa contra Obradoiro", explicó.

"Ahora es jugar en Milán un partido de EuroLiga y luego jugar en Madrid. Yo no pienso en el siguiente partido después de Milán, sino en el entreno de esta tarde y en el próximo partido. Es lo que puede ser de más ayuda al equipo", manifestó al respecto.

Sobre el duelo contra el Milán, expresó la dificultad del mismo. "Solo pienso en el entrenamiento de esta tarde, en cómo ayudar a los jugadores para preparar el partido, clarificar cosas. Sabemos que vamos a jugar contra un equipo que tiene muchísimos puntos, está el sexto clasificado, uno de los equipos que más anota, con mejor porcentaje de tres", avisó.