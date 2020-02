Vidorreta: "Nos vamos con la cabeza alta"

Publicado 14/02/2020 22:03:44 CET

MÁLAGA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Iberostar Tenerife, Txus Vidorreta, lamentó la derrota de su equipo en cuartos de final de la Copa del Rey frente al Morabanc Andorra (85-87), pero aseguró que se marchan "con la cabeza alta" después de haber peleado hasta el último suspiro del choque.

"Quiero felicitar al MoraBanc Andorra, a Ibon Navarro y a sus jugadores por la victoria. Nos vamos con la cabeza alta y tranquilos porque nos vamos sin ningún lesionado para lo que resta de temporada", valoró Vidorreta ante los medios.

"Al principio estaba muy enfadado. Desde el 59 iguales ellos han tirado 16 tiros libres y nosotros 32, no voy a entrar en que la última que es antideportiva clara. Yo no la he querido ni ver", añadió sobre la actuación de los árbitros.

"Pero tengo un base que ha hecho 20 puntos y 12 asistencias, es el manejador del equipo y ha tirado dos tiros libres", dijo en relación a Marcelinho Huertas. "Los manejadores del otro equipo han tirado 18. Pero hay que pasar página", sentenció.