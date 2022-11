La Virtus de Scariolo seca al Valencia Basket

El equipo 'taronja' rompe su buena racha en su visita a Bolonia

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket no pudo (89-59) este jueves con la Virtus Segafredo Bolonia en la jornada 8 de la Euroliga, lastrado desde un 24-8 de inicio y en un ritmo complicado por la buena defensa del combinado italiano, a los mandos de Sergio Scariolo.

El equipo del seleccionador español de baloncesto, que esta semana selló el pase al Mundial 2023 de España, se puso manos a la obra para sumar un segundo triunfo seguido que le permite mirar a la zona de 'playoffs' e igualar al conjunto 'taronja' en 4-4. Además de la gran defensa, el equipo italiano dejó un 14 de 28 en triples, por el 6 de 36 de los españoles.

El parón FIBA no sentó bien al equipo de Álex Mumbrú y tampoco las varias interrupciones en el primer tiempo, también en el inicio del segundo, por los problemas técnicos en el pabellón italiano. El Valencia entró frío y la defensa de la Virtus se hizo fuerte con facilidad, sin ni una sola asistencia visitante en el primer cuarto.

Jones, que venía de una exhibición ante el Mónaco, el regreso de Rivero tras lesión, Alexander, Prepelic, el Valencia no encontró su respuesta más habitual. La bronca de Mumbrú sirvió de poco, viendo el equipo español subir la desventaja por culpa de Cordinier y Mickey. Pradilla levantó el ánimo visitante en el segundo cuarto.

Van Rossom dio algo de claridad también pero no metía una el Valencia, sin ritmo en ataque. Los de Mumbrú no tuvieron el regreso obligado después del descanso, con pérdidas y encajando tres triples (53-29). Se le puso no en italiano sino en chino el partido al conjunto 'taronja', en una misión imposible ante los de Scariolo.

El técnico italiano mantuvo afilada la defensa e intensidad, como hace con España, y el porcentaje de triple mostraba el hundimiento visitante de cara al último cuarto. Tres aciertos (3/24) de los de Mumbrú, los mismos que llevaba Mickey en la paliza italiana.

Niccolo Mannion, esta vez del lado de Scariolo y no como el pasado viernes en el Italia-España, tuvo también sus minutos y el Valencia dejó la primera derrota clara en Europa, con un último cuarto de trámite, después de tres triunfos seguidos, en un día que echó de menos a Dubljevic, baja por gastroenteritis.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VIRTUS SEGAFREDO BOLONIA, 89 - VALENCIA BASKET, 59. (42-25, al descanso).

--EQUIPOS.

VIRTUS SEGAFREDO BOLONIA: Hackett (-), Lundberg (14), Ojeleye (14), Mickey (16) y Jaiteh (4) --quinteto inicial--; Cordinier (15), Mannion (9), Teodosic (-), Pajola (6), Bako (4), Weems (7).

VALENCIA BASKET: Jones (10), Prepelic (7), Puerto (6), Webb III (3) y Alexander (5) --quinteto inicial--; Harper, Claver (-), Radebaugh (2), Pradilla (4), Rivero (5), López-Arostegui (7), Van Rossom (2).

--PARCIALES: 24-8, 18-17, 24-17, 23-17.

--ÁRBITROS: Latisevs, Vilius y Zamojski. Eliminado por faltas Jaiteh.

--PABELLÓN: Paladozza.