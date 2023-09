Willy Hernangómez: "Estoy con muchas ganas de ir a por todas con el Barça"

Joel Parra: "Venir al Barça es lo que quería, era el siguiente paso"



BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Barça de baloncesto ha presentado este jueves a sus cuatro fichajes para la nueva temporada --Willy Hernangómez, Joel Parra, Darío Brizuela y Jabari Parker-- en un acto con el que se quiso dar inicio a una "nueva era" con Roger Grimau en el banquillo y con muchas ganas de ir a "luchar por todo".

Antes de dar paso a los jugadores, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró que esta temporada empieza una nueva era, similar a lo que ocurrió con el equipo de fútbol con la llegada de Xavi Hernández al banquillo, y aseguró que con estas nuevas caras el basket blaugrana debe ir a por todos los títulos.

Y en este sentido se expresaron los nuevos jugadores 'culers'. Por su parte, el internacional español Willy Hernangómez, quizás el más flamante de los fichajes, aseguró estar "muy feliz" de regresar a la acb. "Sabía que venía a un grandísimo club pero estoy mejor de lo esperado, súper a gusto y adaptado", reconoció.

"Estoy muy contento de la acogida de la gente de Barcelona cuando voy a comprar. Me llena de energía y motivación para hacer una gran temporada. Muy feliz por esta etapa y estoy con muchas ganas de ir a por todas", aseguró.

Hernangómez destacó el cariño recibido en la calle y en el club. "Se me ha mostrado cariño y voluntad de que formar parte de esta nueva era. Buscaba un sitio donde ser feliz y poder jugar al deporte que amo, se junta todo en Barcelona. Estoy al cien por cien con el equipo. Mi mentalidad es ganar cada partido y me voy a dejar la piel por el equipo en cada partido y en cada campeonato", manifestó.

Por otro lado, aseguró tener ganas de enfrentarse a su hermano Juancho, que ha fichado por el Panathinaikos. "Es una cosa que siempre he dicho, para mí sería un sueño jugar con mi hermano por lo que disfruto peleando por títulos con él. Yo he tomado la mejor decisión y supongo que él la suya. Seremos rivales en pista pero le deseo lo mejor en Grecia. Cuando juegue contra el Barça, no hay familia ni amistad ni nada", aportó entre risas.

Por su parte, el alero Joel Parra cambia el Joventut por el Barça, en una decisión complicada pero que toma con seguridad. "Quería venir, era el siguiente paso a dar en mi carrera; estar con los mejores y jugar contra los mejores. La 'Penya' me ha ayudado a crecer como persona y jugador y gracias a ella estoy aquí. Ha sido difícil pero estoy contento de estar aquí, donde quería estar", se sinceró.

"Es coincidencia, primer partido contra la 'Penya' en el Palau. Cuanto antes mejor el pasar este mal trago de jugar contra excompañeros y exentrenador. Pero con la 'Penya' ha terminado todo bien, estaré siempre agradecido y guardo amistades. Con ganas de verles y les deseo mucha suerte en su temporada", añadió.

"Estoy súper contento y feliz de estar en el Barça. Doy mucha energía, conecto muy bien con la afición porque es mi estilo de juego. Y dar impulso, sea desde el banquillo o siendo titular. Llevamos dos entrenamientos y parece que llevemos casi cinco años juntos, nosotros cuatro más el resto del vestuario", destacó.

Darío Brizuela, uno de los 'verdugos' del Barça con Unicaja en la última Copa del Rey de Badalona, confía en seguir ganando títulos vestido de blaugrana. "Espero seguir ganando títulos aquí, porque es lo mejor de todo. Intentaré ayudar como lo he hecho con mis anteriores equipos y con España, aportando energía y ritmo desde el banquillo. Una vez vas ganando títulos coges eso de querer hacerlo siempre y espero hacerlo aquí en el Barça", auguró.

"Te llama el Barça y cuando te llama el Barça, no hay más nivel. Y la Euroliga no he podido jugarla todavía, ya estoy aquí y con muchas ganas de ver el nivel real de la Euroliga y ver si estoy preparado. Y ser capaz de mejorar y poder ganar la Euroliga. Es el sueño de cualquiera y estoy en el sitio perfecto para hacerlo", celebró.

El único fichaje no español es el ala-pívot estadounidense Jabari Parker, quien fuera número 2 del Draft de la NBA y que deshechó dos ofertas de la mejor liga del mundo para ser importante en el Barça y en el Palau Blaugrana.

"Puedo ayudar a ganar y aportar intensidad y no ponerlo fácil al rival en la cancha. El Barça era una oportunidad que tenía sentido, estuve hablando con un par de equipos en Estados Unidos y no me pareció bien. En cuanto llegué aquí, entendí la historia y la cultura del club y quiero volver a formar parte de eso y no quiero formar parte de una organización que se toma días libres", apuntó.

"Creo que es importante para mí, una persona que da tanto al juego y sobre todo que vuelve. No tengo años que esperar. He estado años esperando, así que quiero ponerme a ello ya y tengo muchas ganas de hacer cosas especiales aquí en el Barça", destacó el de Chicago.

LAPORTA, ENCANTADO CON LA NUEVA ERA

El presidente blaugrana, Joan Laporta, se mostró encantado con estos fichajes y con esa nueva era que se abre con Roger Grimau en el banquillo. "En el baloncesto blaugrana somos una familia. Una gran familia a la que doy la bienvenida a los cuatro. Gracias por vuestro compromiso para venir aquí al Barça. El objetivo de este año es ir a por todas", les aseguró.

"El basket es uno de los deportes más importantes del club, detrás del fútbol, y tenemos el compromiso de ganar todo. Estamos en una nueva era, ha habido cambios en la sección y representáis e ilustráis muy bien, con el entrenador Roger Grimau, este cambio. Y en la Supercopa de España tenéis que luchar para ganarla, haréis un buen papel", comentó de cara a la Supercopa de este fin de semana.

Laporta aseguró que el Barça sabe ganar y que debe seguir haciéndolo. "Sabemos qué es ganar, sabemos que es difícil pero que es posible. Y Grimau sabe ganar títulos importantes. Con él y con todo el grupo humano, vosotros podréis expresar vuestro mejor baloncesto. Tenemos las esperanzas puestas en vosotros. Estoy convencido de que vamos por el camino del éxito", concluyó Laporta.