Willy Hernangómez: "Soy un soldado más y voy a la guerra como todos"

El nuevo jugador de Unicaja de baloncesto Willy Hernangómez (derecha), en su presentación. - UNICAJA

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jugador del Unicaja Willy Hernangómez destacó este lunes la "grandísima plantilla" del equipo andaluz, del que no se siente "líder", porque ahora es "un soldado más" que irá "a la guerra como todos", ya que se siente "motivado e ilusionado" con este "ambicioso" proyecto.

"Quería agradecer al presidente, a Juanma (Rodríguez), al Unicaja, a Txus (Vidorreta) también, poder vestir esta gran camiseta con tanta historia. Es una oportunidad de jugar en una grandísima ciudad como Málaga, con una afición a la que he sufrido jugando en contra, ante la que ha sido un placer jugar con la selección y tengo muchísimas ganas de dar el 120% de mí en cada entreno, en cada partido", expresó el jugador desde el Palacio de los Deportes Martín Carpena, según publicó el club en su página web.

Hernangómez se mostró "muy feliz" por el recibimiento. "Sólo tengo palabras de agradecimiento y mucha ilusión y ganas de trabajar ya". "El Unicaja es un grandísimo club, simplemente para mí es una oportunidad de trabajar muy duro, de estar rodeado de un club, de unos compañeros, de un cuerpo técnico...", relató.

"Estoy seguro que entre todos vamos a hacer todo lo posible por competir. A nivel individual, quiero sentirme jugador, disfrutar del baloncesto y qué mejor sitio que hacerlo aquí en Málaga. Es una oportunidad de trabajar, de aprender, de seguir creciendo como jugador, creo que tengo muchísimas cosas que mejorar. Vengo a competir y ayudar al equipo a conseguir lo máximo", señaló.

Y para su llegada este verano, "ha sido muy importante" la figura de Txus Vidorreta. "Que el Unicaja y Txus se hayan juntado ha facilitado que pueda venir aquí. Es un entrenador con muchísima historia, que ha hecho a sus equipos ganadores, competitivos y que ha hecho que sus jugadores puedan sacar su mejor nivel", comentó.

"Coincidimos en la selección hace muchos años, ha entrenado también a mi hermano, poder estar ahora bajo sus órdenes, poder aprender... Voy a ser una esponja y voy hacer todo lo que me pida. Es una oportunidad, él siempre ha tenido a muchos jugadores en mi posición que han sacado su mejor versión. Escucharle, aprender, obedecerle y dar lo mejor cada día hará que salga todo mucho mejor", agregó sobre el técnico.

Porque Hernangómez llega "para aprender de los entrenadores, del club o de los jugadores que más años llevan". "Gente como Alberto (Díaz), que es un grandísimo amigo, Kendrick Perry, Nihad Djedovic, Tyler Kalinoski, David Kravish... Son jugadores que llevan aquí muchísimo más tiempo, y voy a intentar aprender muchísimas cosas de ellos", afirmó.

"Tenemos una grandísima plantilla, no tengo presión, no me siento un líder. Como comenté a Juanma y a Txus en verano, me he puesto el casco, soy un soldado más y voy a la guerra como todos", defendió Willy Hernangómez, al que le "motiva todo", porque está "muy ilusionado" con este "proyecto nuevo, ambicioso".