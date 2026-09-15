Willy Hernangómez: "Tenemos que saber la importancia que tiene la próxima ventana de noviembre"

Archivo - El jugador español Willy Hernangómez disputando el partido contra Dinamarca del clasificatorio al Mundial de Qatar 2027. - Atilano Garcia / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pívot español Willy Hernangómez advirtió que la selección nacional de baloncesto "tiene que saber la importancia" de la próxima ventana de noviembre para clasificarse para el Mundial de Catar de 2027, y también aseguró que está ganando "confianza" y sintiéndose más importante tras su fichaje por Unicaja.

"Desde el primer momento que se empezaron las ventanas sabíamos que de la dificultad que requiere la clasificación para el Mundial. Obviamente, empezamos muy bien, con muchas victorias, y esta próxima ventana de noviembre es fundamental. Tenemos que saber la importancia que tiene esta ventana, hay estar centrados e intentar sumar y hacer lo mejor posible porque tenemos que conseguir esas dos victorias", afirmó ante los medios en la presentación de la temporada 2026-27.

Sin embargo, también está centrado en su nueva etapa con Unicaja, que la afronta con "mucha ilusión y con ganas de trabajar y aprender lo máximo posible" de su nuevo entrenador, Txus Vidorreta. "Somos al final muchos jugadores nuevos, entrenadores también nuevos y estamos con muchísima ilusión, con ganas de trabajar y de hacer las cosas bien", añadió.

En cuanto a nivel personal, Hernangómez admitió que está al 120% y está disfrutando de cada entrenamientos con Unicaja. "Estoy trabajando mucho, sobre todo pequeños detalles, cosas que tengo que mejorar. Estoy ganando confianza, sintiéndome jugador cada día en los entrenamientos, partidos, y estoy disfrutando muchísimo de competir y del trabajo" concluyó el madrileño.