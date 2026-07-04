Xavi Pascual y Sergio Scariolo, elegidos presidente y vicepresidente del Consejo de Entrenadores de la Euroliga

Xavi Pascual y Sergio Scariolo, durante dos partidos de la Liga Endesa. - JAVIER BORREGO / IRINA R. HIPOLITO / AFP7

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asamblea general del Consejo de Entrenadores de la Euroliga (EHCB) ha elegido al español Xavi Pascual y al italiano Sergio Scariolo, de forma respectiva, como sus próximos presidente y vicepresidente, sucediendo así a los griegos Dimitris Itoudis y Ioannis Sfairopoulos, quienes serán reemplazados acorde a los resultados de la votación.

"La votación fue unánime y la EHCB confirmó una vez más su visión de futuro y su voluntad de seguir siendo una voz unificadora en el baloncesto europeo", indicó este sábado el Consejo de Entrenadores en su nota, sobre un Pascual que ya no es el técnico jefe del FC Barcelona y un Scariolo que ya tampoco es el técnico jefe del Real Madrid.

Después de constatarse su elección como nuevo presidente, Pascual se mostró contento. "Quiero agradecer a todos mis predecesores y prometer que continuaremos su labor, la cual convirtió a la EHCB en uno de los principales actores del ecosistema del baloncesto europeo", declaró.

El nuevo vicepresidente recalcó ese mensaje. "Como entrenadores, tenemos la obligación no solo con nuestros equipos y jugadores, sino con el deporte en general, de continuar con el progreso alcanzado hasta ahora y seguir siendo una voz fuerte que beneficie al baloncesto, que está entrando en una era muy interesante", afirmó Scariolo finalmente.