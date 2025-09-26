Xavi Vilajoana lanza 'Veus del Barça' para escuchar al barcelonismo antes de optar a la presidencia

Archivo - El exprecandidato a la presidencia del FC Barcelona Xavi Vilajoana. - CANDIDATURA XAVI VILAJOANA / MARC CASANOVAS

BARCELONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El empresario y exprecandidato a la presidencia del FC Barcelona Xavi Vilajoana ha lanzado este viernes 'Veus del Barça', una gira de escucha activa, que tiene como objetivo conocer de primera mano las "preocupaciones, frustraciones y esperanzas" de los socios y aficionados blaugranas sobre el futuro del club, a partir de la celebración de encuentros presenciales y sesiones digitales, antes de pensar en presentarse a los siguientes comicios presidenciales blaugranas.

Vilajoana ha explicado que ha creado 'Veus del Barça' para recoger las preocupaciones, las propuestas y las ideas que orienten el futuro del club blaugrana, que considera que está "marcado por la incertidumbre" generada por los retrasos en la reapertura del estadio, las dificultades financieras, las complicaciones en los fichajes y una creciente desconexión entre la directiva y la base social.

"Durante demasiado tiempo, las decisiones se han tomado a puerta cerrada. Hemos visto improvisación, falta de transparencia y promesas incumplidas. Ahora toca escuchar. Antes de presentar cualquier propuesta, quiero escuchar directamente a quienes viven y aman este club. Los socios no pueden ser meros espectadores, son el alma del Barça", aseguró Vilajoana.

La gira se inició el pasado viernes con un encuentro organizado por la Federación de Peñas del Vallés, bajo la coordinación de la Confederación Mundial de Peñas. Esta iniciativa incluirá reuniones presenciales y sesiones en línea con diversos formatos, todas ellas diseñadas para recoger opiniones, ideas y sugerencias de la comunidad 'culer'.

Además, se ha lanzado la plataforma digital 'veusdelbarça.com', que permitirá a socios y simpatizantes de cualquier parte del mundo compartir inquietudes, proponer soluciones y seguir el proyecto de forma cercana, garantizando una "participación abierta, transparente y plural".

"Mi papel no es hablar por encima de ellos, sino asegurarme de que sus voces se escuchen y guíen el futuro del club", explicó Vilajoana, quien no descarta presentarse a las próximas elecciones presidenciales del Barça, que tendrán lugar el próximo verano, tras no haber superado el corte de firmas necesario para ser candidato en 2021.

Vilajoana se presentó como precandidato para las últimas elecciones después de haber formado parte de la Junta Directiva del expresidente blaugrana Josep Maria Bartomeu. Sin embargo, solo pudo obtener 1.834 firmas válidas, quedándose a 423 firmas de pasar el corte y de poder ser candidato, como lo consiguieron ser Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa.

Anteriormente, había sido jugador del equipo blaugrana, pasando por las categorías inferiores y llegando a debutar en el año 1992 con el Barça C. Aunque sus mayores éxitos llegaron en el fútbol sala, llegando al primer equipo y siendo capitán del conjunto 'culer' donde estuvo hasta el año 2001.