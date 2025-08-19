Yankuba Sima: "En todas las concentraciones ha habido lesiones pero estamos teniendo mala suerte"

El pívot español Yankuba Sima atendiendo a la prensa tras un entrenamiento de la selección española. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pívot español Yankuba Sima ha comentado este martes que en "todas las concentraciones" previas a un gran campeonato "ha habido lesiones" aunque reconoce que este verano el combinado español está teniendo especial "mala suerte".

"Es un poco de mala suerte que vayan cayendo jugadores. Los que estamos sanos estamos intentando centrarnos en lo nuestro que es entrenar y mejorar para estar preparados para el Eurobasket. Todos los veranos han habido lesionados, eso es un clásico de las concentraciones de la selección, pero también es un poco de mala suerte porque son cosas que no podemos controlar", afirmó el pívot internacional español a los medios tras el entrenamiento de la selección española.

Sima destacó que el equipo "está mejorando" de cara al debut en el torneo. "Se ha visto en los partidos ante una candidata al oro como Francia. Estamos con mucha ilusión de seguir mejorando y ultimando detalles para lo que nos viene con la competición", añadió.

Sobre los próximos amistosos que jugará España ante Alemania en Madrid y Colonia, el jugador gironí apuntó que la actual campeona del mundo es "un equipo muy duro", con jugadores "con mucha experiencia y mucho talento". "Serán un buen test para lo que viene, que va a ser un Eurobasket muy exigente", agregó.

Sobre su inclusión en la lista final para el torneo, Sima afirmó que está haciendo todo los que puede "controlar" que es "entrenar lo mejor posible". "Obviamente tengo la ilusión de estar allí. Voy a intentar dar lo mejor posible de mí", explicó.

Por último, el de Valencia Basket habló del momento personal que vive: "Estoy capacitado para cualquier reto que tenga enfrente, para eso trabajo y entreno todos los días. Todas las oportunidades que tengo de jugar intento hacerlo lo mejor posible. Me siento bien físicamente, sano y con confianza".