Yusta: "Los emparejamientos con Antetokounmpo irán más al '4', pero es una cosa de todos"

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alero internacional español Santi Yusta ha augurado este miércoles que "los emparejamientos" con Giannis Antetokounmpo "irán más al '4'", pero que frenarlo durante el partido de la jornada 5 del Eurobasket será "cosa de todos" debido a que el ala-pívot de los Milwaukee Bucks "es un jugador muy vertical".

"Es un poco entre todos. Sí que los emparejamientos irán más al '4', quizá, pero es una cosa de todos. Hacer muchas ayudas, intentar que suelte la bola, porque al final es un jugador muy vertical, muy físico. Ayudar todo lo posible a los jugadores, entre todos, e intentar que saque la bola y que no juegue cómodo", explicó en un 'canutazo' de prensa desde Limasol (Chipre).

"Un poco jodidos porque al final yo creo que hicimos un buen partido, teníamos muchas ganas de ganar y de estar clasificados. Entonces, un poco de... un palo duro. Pero bueno, ahora ya hemos entrenado pensando en Grecia y ya está, y ahora pensar en que aún dependemos de nosotros", se refirió a la reciente derrota contra la selección de Italia.

"Es verdad que la última noche pues hemos pensado en la derrota, en cómo mejorar y tal. Ahora, desde esta mañana ya hemos estado pensando en Grecia, en los jugadores, en cómo defender, en atacar y a ser nosotros", zanjó Yusta en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Baloncesto (FEB).