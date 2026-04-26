Zaragoza-Estepona, Girona-Leganés, Valencia-Lugo y Jairis-Avenida serán los 'playoffs' de la LF Endesa

Lance de un partido del Casademont Zaragoza. - CORPORACIÓN ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Liga Femenina Endesa celebró este sábado la 30ª y última jornada de su liga regular, confirmando los emparejamientos para cuartos de final en los 'playoffs' por el título, así como la permanencia del Kutxabank Araski en detrimento del Joventut Badalona, descendido así a la segunda categoría del baloncesto español junto al SPAR Gran Canaria.

Con más picante por abajo en la tabla clasificatoria que por arriba en esta 30ª fecha del calendario, el Casademont Zaragoza ganó por 91-65 al Cadí La Seu y lució su liderato con balance de 27-3; ahora las mañas se cruzarán en su primera eliminatoria con el Ingeniería Ambiental CAB Estepona, inquilino de la octava posición con un balance de 14-16.

Perder (74-77) en esta jornada ante el Araski no le impidió meterse en la lucha por el título, pero sí condicionó la pelea por la salvación porque ese triunfo fuera de casa alegró al equipo vitoriano (14º, 11-19) y condenó al Joventut (15º, 11-19); su amplia victoria por 70-108 contra el Gran Canaria (16º, 3-27) fue inútil, pues la 'Penya' descendió.

Además, el Spar Girona ganó holgadamente (58-84) en su visita al IDK Euskotren y acabó segundo en la tabla liguera (24-6) para citarse ahora en las eliminatorias con el Innova-TSN Leganés (7º, 15-15), que perdió en esta jornada por 80-69 en su visita al Baxi Ferrol (9º, 14-16).

También a domicilio cayó (67-60) el Valencia Basket (3º, 21-9) contra el Hozono Global Jairis (4º, 19-11). Ahora las 'taronjas' se cruzarán con el Durán Maquinaria Ensino (6º, 16-14) y las de Alcantarilla con el Perfumerías Avenida (5º, 18-12); en esta jornada, el equipo de Lugo ganó (84-79) a un Movistar Estudiantes (11º, 12-18) que no se jugaba nada.

Por delante del conjunto colegial terminó el Gernika (10º, 12-18), despidiendo con triunfo (86-75) frente al Avenida su duradero patrocinio con la empresa de actividades industriales Lointek. De este modo, con IDK Euskotren (12º, 12-18) y Cadí La Seu (13º, 11-19) ya de vacaciones, se abrochó la liga regular en una LF Endesa que encara su fase decisiva.