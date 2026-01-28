Abel Serdio se pierde el España-Portugal por una lesión de rodilla

Archivo - Abel Serdio durante un partido de la selección española de balonmano - Laurent Sanson - Panoramic / DPP / AFP7 / Europa P

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pivote de la selección española de balonmano Abel Serdio no podra disputar este miércoles (15.30 horas) el partido ante Portugal del Campeonato de Europa que se está disputando en Dinamarca, Suecia y Noruega por una lesión en la rodilla producida en el duelo del pasado lunes ante Francia.

Serdio se hizo daño en la articulación tras una acción con el francés Dylan Nahi y, según informó la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), "sufre un traumatismo indirecto en la rodilla derecha". "El jugador queda pendiente de evolución para determinar el alcance definitivo de la lesión", añadió el organismo.

De este modo, Serdio, uno de los jugadores más usados por el seleccionador Jordi Ribera, no podrá disputar el último encuentro de la 'Maind Round' en el que España apura sus opciones de acabar tercera de su grupo y jugar por la quinta plaza y clasificarse directamente para el Mundial del año que viene.