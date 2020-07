Aitor Ariño renueva con el Barça hasta 2025

BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jugador español Aitor Ariño ha renovado con el Barça de balonmano para las próximas cinco temporadas, ampliando así el contrato que finalizaba en 2021 para seguir formando parte del proyecto blaugrana.

"El FC Barcelona y Aitor Ariño, jugador del Barça de balonmano, han llegado a un acuerdo para ampliar el contrato que une a ambas partes hasta la temporada 2024/25", anunció el club.

Ariño tenía firmado hasta 2021 pero han llegado a un acuerdo para ampliar el vínculo hasta 2025. El extremo izquierdo, de 27 años, debutó con el primer equipo el 6 de febrero del 2010, a sus 17 años, y es ya un jugador fundamental para Xavi Pascual.

En la última temporada 2019/20, que fue suspendida antes de tiempo debido al coronavirus, disputó 40 partidos y marcó 115 goles. En el partido contra el Fraikin Granollers en el Palau Blaugrana, además, superó la barrera de los 600 goles en la Liga Asobal.

"Mi deseo siempre ha sido quedarme aquí, en el club de mi vida, el mejor club del mundo. Tengo mucha ilusión y muchas ganas para seguir disfrutando", aseguró Ariño, que suma 51 títulos desde su debut con el primer equipo, en declaraciones a los medios del club.

"Son sueños que se van cumpliendo. Poco a poco, con trabajo y sacrificio, hemos conseguido objetivos, y estoy muy feliz de poder seguir cinco temporadas más. Quiero hacer toda mi carrera en el Barça", añadió.

Además, se marca como objetivo seguir los pasos del capitán, retirado por causas de salud, Víctor Tomàs. "No me considero un ejemplo, pero me gustaría poder trabajar con la base y alentar a los niños a seguir mis pasos o los que yo he seguido de Víctor", se sinceró.

Por su parte, el manager de la sección, David Barrufet, aseguró que han renovado a Ariño "porque se lo merece". "Ha demostrado que con su trabajo y esfuerzo está a un grandísimo nivel. No creo que encontremos ningún extremo de su calidad. También porque es de la casa, y tenemos que premiar a la gente como él, que comenzó desde pequeño en el club y ha ido creciendo", apuntó.

"Su implicación con el Barça es total, y como jugador va creciendo cada día. Ahora mismo es uno de los mejores extremos del mundo. Estamos muy contentos de que haya renovado cinco años más", añadió.