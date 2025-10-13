Alicante albergará la fase final de la Copa del Rey de Balonmano 25-26

Archivo - Imagen de la celebración en 2018 de la Copa SM El Rey de Balonmano - JL RECIO/RFEBM - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alicante albergará la fase final de la Copa de SM el Rey de Balonmano que se disputará del 5 al 7 de junio de 2026, según informó este lunes la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), una designación que se produce fruto del acuerdo alcanzado entre el ente federativo, el Ayuntamiento de la ciudad, la Generalitat Valenciana y Diputación Provincial de Alicante.

De este modo, Alicante acogerá por segunda vez la pelea final por el trofeo copero después de hacerlo hace siete años el pabellón Pitiu Rochel y provoca además que el Horneo EÓN Alicante, recién ascendido a la Liga Nexus Energía ASOBAL, se garantice su presencia como anfitrión.

Además, la RFEBM informó que este martes llevará a cabo el sorteo de la primera ronda de esta Copa del Rey, con la presencia de 24 equipos, 16 de la División de Plata y ocho (Viveros Herol Nava, Tubos Aranda Villa de Aranda, REBI Cuenca, Frigoríficos del Morrazo, Cajasol AX Puente Genil, Bada Huesca, Sanicentro Guadalajara y Caserío Ciudad Real) de la ASOBAL que se medirán a partido único el 5 de noviembre.