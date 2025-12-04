Ambros Martín: "Hemos sabido mantener la cabeza bien fría y defender como no lo habíamos hecho"

Archivo - Ambros Martín, seleccionador español de balonmano femenino. - Henk Seppen / Orange Pictures / AFP7 / Europa Pres

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de balonmano femenino, Ambros Martín, ha señalado que las claves de su triunfo (23-30) ante Islandia fueron este jueves "mantener la cabeza bien fría" y también "defender" como "no" lo habían "hecho" antes sus pupilas sobre la cancha del Westfalenhalle.

"Ha sido difícil y lo sabíamos previamente porque está todo muy igualado, todos los grupos están muy igualados tanto de la primera fase como en esta segunda fase, y por la dificultad de lo que significaba ganar este partido", declaró Martín desde Dortmund (Alemania) a los medios oficiales de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

"En partidos anteriores hemos jugado bastante mejor que hoy y, sin embargo, no hemos podido ganar. Sin embargo, esta vez el juego no ha sido tan fluido, especialmente en el primer tiempo y principios del segundo, pero lo hemos hecho. Lo hemos hecho quedando buenas sensaciones en la segunda parte del segundo tiempo", añadió el técnico de las 'Guerreras'.

Aun así, reflexionó sobre la imagen mostrada contra las islandesas. "Creo que hemos tenido un muy mal inicio, no nos podemos permitir ese tipo de inicios en estos partidos porque sabemos que son clave para mantener las opciones. Y hemos tenido además momentos de dificultad en el segundo tiempo, creo que se han ido de tres", recordó Martín en sus declaraciones.

"Hemos sabido mantener la cabeza bien fría y defender de manera creo que como no lo habíamos hecho hasta entonces. Ya en el primer tiempo al final se vio que la defensa había subido su nivel. Y con eso, junto a algunas paradas importantes de Prades, pues hemos conseguido sacar buenas situaciones de contraataque y acabar con esa diferencia", concluyó.

LYNDIE TCHAPTCHET: "CONTRA ALEMANIA VA A SER UNA FINAL"

Por su parte, la pivote Lyndie Tchaptchet también analizó el triunfo. "Sabíamos que era un partido muy mental, que teníamos que estar todas muy juntas desde la defensa y, de ahí, intentar correr para hacerles mucho daño en el ataque", explicó durante su charla con la RFEBM.

"Yo creo que la clave ha sido en los momentos difíciles estar muy juntas todas, no bajar la cabeza, luchar hasta el final y poco a poco irnos del marcador y conseguir este partido", afirmó al respecto.

Luego elogió del combinado de Islandia "una primera línea que penetraba muy contundentemente". "Teníamos que estar muy juntas, no separarnos en defensa y todas juntas en bloque defenderlas como se pudiera", agregó antes de mirar hacia su duelo ante Alemania en la tercera jornada de la Main Round. Ahí, España apurará sus opciones de pasar a cuartos de final.

En ese sentido, dijo que "va a ser una final" en Dortmund. "Jugamos en su casa, tenemos que darlo todo y jugar como estamos jugando estos últimos partidos, todas unidas, y yo creo que con la ayuda de todas podemos hacer un buen partido", zanjó Lyndie Tchaptchet.