ASOBAL lanza su Liga Inclusiva con nueve clubes. - ASOBAL

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Liga Profesional de Clubes Españoles de Balonmano-ASOBAL amplía su compromiso con la sostenibilidad social con la puesta en marcha de Liga Inclusiva ASOBAL, un nuevo proyecto integrado en la ASOBAL Legacy League (ALL), la identidad sostenible de la competición profesional que engloba las iniciativas desarrolladas en los ámbitos social, medioambiental y de gobernanza.

Con esta iniciativa, ASOBAL da continuidad a las acciones de balonmano inclusivo impulsadas por la organización y sus clubes en temporadas anteriores, articulándolas en un marco común de participación dentro de la ASOBAL Legacy League. El proyecto toma como punto de partida las jornadas celebradas en Aranda de Duero y Cuenca durante la pasada temporada, que sentaron las bases para el desarrollo de esta propuesta estructurada y de continuidad.

La primera edición contará con la participación regular de seis secciones inclusivas vinculadas a clubes de la Liga Nexus Energía ASOBAL 2026-27: Abanca Ademar León, Bathco BM. Torrelavega, BM. Caserío Ciudad Real, REBI Balonmano Cuenca, Recoletas Salud At. Valladolid y Viveros Herol BM. Nava. A ellas se sumarán como invitados Balonmano Guadalajara, Balonmano Mislata y CB Barakaldo, ampliando la participación a otras entidades vinculadas al desarrollo del balonmano inclusivo.

El calendario se estructurará en tres jornadas, con dos fases previas y una fase final. Las dos primeras estarán organizadas por sectores geográficos y se celebrarán de forma simultánea, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y favorecer la participación de todos los equipos. La edición 2026/27 arrancará el próximo 1 de noviembre, con Nava de la Asunción (Segovia) como sede del Sector Norte y Ciudad Real como sede del Sector Centro- Sur.

La segunda concentración, correspondiente a la última fase previa, tendrá lugar durante el fin de semana del 23 y 24 de enero. La primera edición concluirá con una fase final en sede única, prevista para el fin de semana del 8 y 9 de mayo.