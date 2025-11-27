ASOBAL renueva su compromiso con la CELAD para reforzar la cultura del juego limpio

Nueva temporada del proyecto definido por ASOBAL y la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD). - ASOBAL

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ASOBAL informó este jueves la renovación esta temporada de su firme compromiso con la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD) y continuar así trabajando de manera conjunta para reforzar la cultura del juego limpio en el balonmano español.

A través de un comunicado, la asociación remarcó que en el marco de esta colaboración iniciada en el año 2024, junto a sus clubes y jugadores participaron el pasado 6 de noviembre en una Jornada Formativa en Prevención del Dopaje, que sirvió como punto de partida para las acciones previstas durante la temporada 2025/26.

Esta nueva formación se centró en los aspectos generales de prevención del dopaje, conforme al Estándar de Educación de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), abordando los contenidos esenciales que deben conocer deportistas y personal de apoyo para garantizar una práctica deportiva íntegra y segura.

"En línea con esta labor formativa y con el objetivo de seguir reforzando la cultura del juego limpio, ASOBAL desarrolla de manera continuada y conjunta con CELAD diferentes acciones de sensibilización y acceso a la información", añadió el organismo.

Entre estos recursos destaca el simulador 360 de realidad virtual de la CELAD sobre un control de dopaje, disponible en la web oficial de ASOBAL, que permite a los deportistas familiarizarse de forma inmersiva con el procedimiento real y comprender mejor sus garantías.

Además, en colaboración con CELAD, ASOBAL ha puesto a disposición de todos los jugadores de los clubes de la liga profesional la 'Encuesta sobre formación en prevención del dopaje', impulsada por el Departamento de Políticas de Prevención del Dopaje de la Comisión.

"Esta iniciativa permitirá conocer el grado de conocimiento, alcance y utilidad de las acciones formativas impartidas, ayudando a mejorar los programas educativos y su difusión entre la comunidad del balonmano profesional. La participación es completamente anónima y contribuirá a diseñar estrategias más eficaces para la protección de la salud y la promoción del juego limpio", destacó la ASOBAL.

En este contexto, la asociación integra también estas acciones dentro del proyecto 'ASOBAL Legacy League' ('ALL'), su hoja de ruta hacia una competición más responsable y sostenible. La 'ALL' se alinea, entre otros, con los principios marcados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados a la salud, el bienestar y la igualdad, y la colaboración con CELAD refuerza este compromiso.

"Al promover un entorno basado en la protección del jugador, la equidad y el respeto a las normas, ASOBAL avanza hacia una competición sostenible desde dentro de la pista y reafirma su apuesta por un balonmano íntegro, seguro y comprometido con su comunidad deportiva", sentenció la asociación de clubes.