El Barça confirma su ventaja ante el Nantes y avanza a otra Final Four de la Champions League de balonmano

Archivo - Dika Mem, en un partido con el FC Barcelona. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha batido este miércoles por 31-21 al HBC Nantes en el partido de vuelta de los cuartos de final en la Liga de Campeones de balonmano, haciendo bueno los culés su ventaja del 30-32 cosechado en el encuentro de ida y avanzando así a la Final Four por el título.

En el Palau Blaugrana, la igualdad se mantuvo hasta casi el descanso, pero justo antes de irse a vestuarios dio el Barça un arreón (15-12) con goles sobre todo de Dika Mem y de Aleix Gómez. En la reanudación, varios aciertos de Timothey N'Guessan de cara a portería ampliaron el colchón de los locales para ir minando la moral del conjunto francés.

Pese a las réplicas de Thibaud Briet y de Valero Rivera, el Nantes no inquietó a los pupilos de Antonio Carlos Ortega, que sellaron su triunfo sin percances y se metieron en otra Final Four de Champions League. En esa cita por ser campeón también estarán seguro el Füchse Berlin, que eliminó al Veszprém por penaltis, y el Aalborg, verdugo del Sporting de Lisboa.