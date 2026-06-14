El Barça conquista su decimotercera Champions de balonmano

Ludovic Fabregas y Luís Frade con el Barça - Europa Press/Contacto/Kacper Staniec

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha conquistado su decimotercera Liga de Campeones de la Federación Europea de Balonmano (EHF) después de superar este domingo en la final de la Final Four, que se ha disputado en Colonia (Alemania), al Füchse Berlin (37-34), y se afianza como el equipo más laureado del continente.

Los azulgranas, que el sábado se deshicieron en la prórroga del Aalborg Handbold danés (32-37), se exhibieron este domingo frente al conjunto germano, a remolque en todo momento en un encuentro en que el portugués Luís Frade, Aleix Gómez y el esloveno Blaz Janc, el primero con siete tantos y los otros dos con seis cada uno, guiaron a los barcelonistas hacia su duodécimo trofeo de la máxima competición continental (1991, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2005, 2011, 2015, 2021, 2022 y 2024).

El Lanxess Arena ofreció una primera mitad de claro color azulgrana, con los de Carlos Ortega conteniendo gran parte de los ataques alemanes, con Emil Nielsen luciéndose con ocho paradas y, sobre todo, neutralizando a uno de sus hombres más peligrosos, el lateral derecho danés Mathias Gidsel.

De hecho, los catalanes no marcharon por detrás en el marcador en ningún momento. Un tanto de Domen Makuc, máximo anotador de los suyos junto a Aleix Gómez en los primeros 30 minutos (4), les hizo despegar en el marcador superado el minuto 5 (4-2), y Timothey N'Guessan elevaba la renta superado el primer tercero de la primera parte (9-6).

Un parcial de 3-0 permitió al conjunto 'culer', también sólido en defensa, alcanzar la máxima ventaja a diez minutos para el intermedio (14-9), y solo la resistencia del extremo izquierdo Tim Freihöfer, que se marchó a vestuarios con seis goles, impidió que el cuadro germano se quedase sin opciones (20-16).

Dos tantos de Lasse Andersson y Gidsel pusieron sobre aviso al Barça (20-18), que respondió por medio de Aleix Gómez y Dani Fernández y tres paradas consecutivas de Nielsen. Blaz Janc y Luís Frade hicieron subir la renta por primera vez a +6 en el minuto 37 (25-19).

Los alemanes, sin embargo, no se dejaron ir y mantuvieron el tipo a pesar incluso de jugar en inferioridad, acercándose en el luminoso (27-23). A falta de un cuarto de hora, una incomprensible tarjeta roja a Ludovic Fabregas, principal baluarte defensivo de los azulgranas, por un agarrón sobre Gidsel permitió al cuadro berlinés quedarse a solo tres goles después de que Tobias Grondahl anotase el siete metros (27-24).

Los campeones de la ASOBAL no perdieron la calma y salieron victoriosos del intercambio de golpes que caracterizó los últimos minutos, a pesar de que Füchse Berlin llegó a situarse a solo dos goles (32-30). Otra expulsión en el minuto 53, en este caso de Max Darj por los alemanes, acabó por enderezar el camino de los de Ortega, que toman el relevo del SC Magdeburg como campeones de Europa.