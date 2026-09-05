El Barça se impone al Sporting de Portugal y se proclama campeón de la Supercopa Ibérica

El FC Barcelona se impone al Sporting de Portugal y se proclama campeón de la Supercopa Ibérica de balonmano. - JLRECIO

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Barça se ha proclamado este sábado campeón de la Supercopa Ibérica de balonmano tras imponerse en la final, disputada en el Recinto Ferial de Vigo, al Sporting de Portugal (39-34) en una partido por el título en el que los azulgranas aprovecharon un gran inicio de segunda mitad para sentenciar la victoria.

El encuentro arrancó con un ritmo endiablado e intercambios constantes de golpes. Dika Mem y Dani Fernández, formidable desde los siete metros, lideraron la faceta anotadora del Barça en el tramo inicial, mientras que Kiko Costa y Orri Thorkelson tiraban del carro portugués para mantener el marcador en márgenes muy estrechos.

Mediada la primera mitad, el empuje de la juventud azulgrana empezó a marcar diferencias: las intervenciones de Albert Quesada bajo palos y la conexión entre los hermanos Djordje y Petar Cikusa en la dirección de juego permitieron a las de Carlos Ortega abrir una primera brecha de tres goles (16-13, min 23). Pese a la réplica lusa sostenida por Mohamed Aly en portería y las acciones en el pivote de Luis Frade para los blaugranas, el partido llegó al descanso con un ajustado 19-18 a favor del Barça.

En la reanudación, la intensidad no decayó. A pesar de perder a Ian Barrufet por una tarjeta roja tras un contacto sobre Kiko Costa, el cuadro catalán salió lanzado. La aportación continuada de Petar Cikusa en ataque y el acierto de Aleix Gómez y Dika Mem permitieron al Barça distanciar de forma progresiva a su rival hasta alcanzar una renta de cinco goles (29-24, min 45).

El técnico lisboeta, Ricardo Costa, intentó reactivar a los suyos recurriendo a una defensa de avanzado, pero los contratiempos se le acumularon al Sporting cuando el propio entrenador vio la tarjeta roja por protestar en pleno intento de remontada.

En los minutos finales, el Sporting CP apretó mediante el acierto de Jan Gurri y las paradas de André Kristensen, colocándose a cuatro tantos. Sin embargo, el Barça tiró de galones y solvencia en la recta final, sabiendo gestionar su ventaja gracias al liderazgo anotador de Dika Mem para certificar el 39-34 definitivo y levantar una nueva Supercopa Ibérica en tierras gallegas.