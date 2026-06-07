El Barça levanta su 30ª Copa del Rey de balonmano antes de la Champions - FCB

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Barça se proclamó campeón de la Copa del Rey 2025/26 de balonmano este domingo al superar (17-37) al Bidasoa Irun en la final celebrada en Alicante.

El equipo blaugrana alargó su dominio en el palmarés del torneo con 13 títulos consecutivos y un total de 30, en una final que dominaron de principio a fin para ir ahora a por la Champions, la que sería su 13ª Copa de Europa, en la 'Final Four' de la próxima semana que se disputa en Colonia.

Los de Carlos Ortega empezaron con un 0-7 y con Emil Nielsen desquiciando a los vascos con sus paradas, además de Dika Mem (8 goles) y Luis Frade (7). El meta del Barça fue elegido MVP por sus 18 intervenciones, cuarto título para los catalanes tras el Mundial de Clubs, la Copa de España y la Liga Nexus Energía Asobal.