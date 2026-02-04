El Barça renueva al extremo Ian Barrufet hasta 2029

El jugador del Barça de balonmano Ian Barrufet tras renovar hasta 2029 - GERMÁN PARGA/FCB

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona y el jugador Ian Barrufet han alcanzado un acuerdo para la renovación del contrato del extremo hasta junio de 2029, asegurando así la continuidad del canterano dos temporadas más, ya que su anterior vínculo finalizaba en 2027, según informó este miércoles el club blaugrana.

Barrufet, de 21 años, vive su primera temporada como jugador del primer equipo y se encuentra en pleno proceso de consolidación en la élite europea tras un curso destacado como cedido en el MT Melsungen, donde fue una de las sensaciones de la Bundesliga con 135 goles en 34 partidos, además de proclamarse máximo goleador de la EHF European League con 90 tantos en 18 encuentros y ser elegido mejor joven de la temporada 2024/25 por la EHF.

La apuesta del Barça se ha visto refrendada desde su llegada al primer equipo, donde el polivalente extremo izquierdo se ha ganado un sitio en los esquemas de Carlos Ortega, participando en los 10 partidos disputados hasta ahora en la EHF Champions League, con 24 goles, y en 12 encuentros de la Liga Asobal, en los que ha anotado 31 tantos.

Uno de los momentos más destacados de su primera campaña como azulgrana llegó en la final del Mundial de Clubes, cuando un robo de balón suyo resultó decisivo para desequilibrar el partido ante el Veszprém en la segunda prórroga y encaminar al Barça hacia el título.

Tras la firma de su nuevo contrato, Barrufet reconoció que la renovación supone "mucho" para él. "He cumplido el sueño que tenía desde niño. Ir cedido a Alemania me ayudó mucho a crecer como jugador, ahora tengo más confianza en mí mismo y lo noto también en los compañeros y el cuerpo técnico", afirmó, antes de subrayar que su objetivo es "seguir luchando, seguir mejorando y seguir aprendiendo".