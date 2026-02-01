Dinamarca se coloca la triple corona con la final del Europeo contra Alemania

Archivo - Mathias Gidsel - Soeren Stache/dpa - Archivo

MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La selección masculina de Dinamarca se proclamó campeona de Europa este domingo al imponerse (34-27) a la de Alemania, anfitriona además en el Jyske Bank Boxen de Herning, para ostentar la triple corona.

Dinamarca se desquitó de la final perdida contra Francia en 2024 y se colgó su tercer oro continental, 14 años después del último (2008 y 2012). Los daneses se convierten así en el segundo equipo capaz de dominar los tres grandes torneos al mismo tiempo: Mundial, Europeo y Juegos Olímpicos, como hizo Francia en 2010.

La cuatro veces campeona el mundo y dos veces olímpica impidió el tercer título europeo de una Alemania que fue a remolque durante toda la final. Mathias Gidsel, MVP del torneo y máximo goleador, lideró a Dinamarca junto a Simon Pytlick (8 goles) y Johan Hansen (7), dejando también su sello los porteros Emil Nielsen y Kevin Moller.

Al otro lado, el espectáculo de Andreas Wolff tampoco defraudó, pero el ataque alemán no tuvo tantas opciones ante la defensa de la anfitriona, como seis días antes en el duelo entre ambos en la Ronda Principal (26-31). El bronce se lo quedó Croacia, su primera medalla en un Europeo desde la plata de 2020, frenando el intento de remontada de Islandia en los últimos diez minutos (34-33).