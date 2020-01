Entrerríos: "Este grupo se merecía el billete directo para los Juegos"

Publicado 27/01/2020 21:02:56 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El internacional español de balonmano Raúl Entrerríos ha asegurado que esta selección "se merecía" el billete directo para los Juegos Olímpicos de Tokio, un objetivo logrado al vencer en la final del Europeo a Croacia (22-20), sobre todo tras la decepción de quedarse fuera de Río 2016.

"Hemos ganado todos los premios que teníamos en este campeonato, lograr el billete directo para los Juegos es algo que este grupo se merecía por todo el trabajo que estamos haciendo durante todos estos años después de la no clasificación de Río. Estamos muy felices y con muchísimas ganas de afrontar ese nuevo reto", señaló en declaraciones a los medios de comunicación a la llegada de los 'Hispanos' al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El capitán del combinado español recalcó que tienen "muchos motivos" para estar felices, como el hecho de "no haber perdido ni un partido durante toda la competición", algo logrado gracias a afrontar cada choque como "una auténtica final". "Hemos sido conscientes de la dificultad que tenía, hemos salido con el máximo respeto en cada partido, con la máxima hambre. Si por algo se caracteriza este grupo es por el funcionamiento que hemos tenido como equipo. El colectivo es lo principal y lo hemos demostrado siendo campeones", subrayó.

"Es difícil hablar de techo después de lo que hicimos ayer. El hecho de conseguir dos campeonatos seguidos, que hacía mucho tiempo que no se conseguía, habla muy bien de lo que significa para este equipo el trabajo diario y la constancia. Pase lo que pase, este equipo se va a dejar la piel en cualquier campeonato", añadió.

A pesar de tener ya el billete a Tokio, el central asturiano explicó que todavía no piensan en ello. "Creo que nos hemos ganado disfrutar de este campeonato una vez más. Tokio llegará. Estamos muy felices de haber conseguido esa clasificación, era algo muy complicado. Teníamos el Preolímpico asegurado, pero en un campeonato de estas características todos los equipos iban a intentar buscar la posibilidad de estar en los Juegos Olímpicos. Nosotros lo hemos conseguido de forma directa. Tenemos tiempo para pensar en ello y prepararlo", advirtió.

Por último, Entrerríos no quiso hablar todavía de su posible retirada. "Mi carrera se va a alargar esta temporada. Después, habrá que pensar en otras cosas", dijo. "Desde hace tiempo pienso en esa posibilidad, pero no quiero mirar mucho más allá. Quiero disfrutar mucho de este momento. El tiempo que me quede como jugador en activo seguiré compitiendo al máximo", finalizó.