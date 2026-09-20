Fran Cazurro y Lorenzo Edjang guían a España hacia su primera final de Mundial de balonmano en silla de ruedas

La selección española de balonmano en silla de ruedas. - RFEBM / X. SOLANAS

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española de balonmano en silla de ruedas accedió este sábado a la final del IV Campeonato del Mundo de esta modalidad con equipos mixtos, que se está disputando en el Palau d'Esports de Granollers (Barcelona), gracias a sus triunfos por 7-9, 8-3 y 2-3 ante Brasil en cuartos de final y por 7-6 y 7-6 ante Chile en semifinales.

El choque con los brasileños empezó trepidante, donde los defensores se impusieron a los atacantes hasta que se vio el primer gol al filo del minuto 4, con Agustín Alejos marcando a favor de España. Aumentó Brasil su intensidad un rato, pero entre Lorenzo Edjang y Miguel García guiaron a España de cara a la portería rival para anotarse el primer set.

Alejos metió el primer tanto español en el segundo set y contestó con firmeza Brasil, impidiendo además que España hilase ataques largos. Así, la selección 'canarinha' monopolizó el balón y las oportunidades para a la postre igualar el tanteador. No obstante, Francisco Javier Cazurro acaparó protagonismo en el tercer y definitivo set de cinco minutos.

Ahí, el guardameta español apareció de forma estelar para detener un contragolpe brasileño con España 1-3 arriba en el último minuto; y en la jugada posterior a su rechace, volvió a atajar para asegurar el triunfo y atar el billete a 'semis'. Ya en esa instancia, el equipo español tuvo control del marcador desde los primeros compases y lució mayor entereza.

Con 6-2 llegó la reacción de Chile, aprovechándose de una sequía en ataque del combinado español, y forzó el gol de oro; Chile tuvo dos ocasiones para sumar el primer set, pero entre Cazurro y la madera lo evitaron, otorgando a Edjang la opción de apuntillar a sus oponentes.

Sin margen de error, el equipo chileno se decidió a plantar batalla y eso se tradujo en pequeñas ventajas, si bien el paso del reloj acabó por equilibrar el luminoso. Con 6-6 y 10 segundos por delante, España gozó del balón para entrar en la gran final y, tras un gran desmarque de Edjang, Lorenzo alojó el balón en la red para certificar la victoria.