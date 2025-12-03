Las 'Guerreras' apuran sus opciones

Archivo - Danila So Delgado intenta un lanzamiento durante un partido con la selección española - RFEBM / J.L. RECIO - Archivo

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de balonmano intentará apurar este jueves sus complicadas opciones de clasificarse para los cuartos de final del Mundial que se está disputando en Alemania y Países Bajos con una obligada victoria (20.30 horas/Teledeporte) ante Islandia.

Las 'Guerreras' se han complicado su supervivencia en el campeonato después de empezar la Ronda Principal con una inoportuna derrota ante Serbia por 31-29, después de un partido donde llegó a dominar por seis goles al inicio de la segunda mitad y en el que se vino abajo en el tramo final.

Este revés, el segundo en el torneo tras el sufrido en la fase de grupos ante las Islas Feroe, provoca que el futuro del combinado que dirige Ambros Martín se haya empinado de sobremanera principalmente porque ya ha dejado de depender sí mismo, aunque lo que tiene claro es que para jugar sus bazas debe ganar el partido de este jueves y el del sábado ante la anfitriona Alemania.

La primera misión es que la selección se rehaga mentalmente de lo sucedido ante el equipo de José Ignacio Prades para medirse a una Islandia ya eliminada y con el peligro de que puede jugar sin demasiada presión tras arrancar la Ronda Principal con un contundente derrota por 37-26 ante Montenegro.

Las islandesas sólo han ganado en este Mundial a Uruguay (33-19) en un primer grupo donde estuvo a punto de batir a las serbias (27-26) y cayó claramente ante las alemanas (32-25). Un rival que cuenta con jugadoras de gran movilidad y habilidosas, agresivas en las penetraciones y que apuestan por un ritmo ofensivo alto, y al que hay que impedir que pueda correr al contragolpe.

"Aún estamos tocadas por lo de Serbia porque lo tuvimos y se nos escapó, pero somos conscientes de lo que no puede volver a pasar. Saldremos a por los dos puntos convencidas de que podemos competir bien contra el estilo de Islandia y recuperar las buenas sensaciones que tuvimos durante gran parte del encuentro", apuntó Elba Álvarez en declaraciones facilitadas por la RFEBM.

La internacional recalcó que necesitarán "una defensa fuerte y agresiva durante los 60 minutos" para poder "correr y evitar que ellas estén cómodas en su ritmo alto de circulación". "Si logramos ralentizar su juego y mantener la confianza en nuestro ataque, podemos hacerles daño. Cada partido es ya una final y tenemos que mostrar ese punto de agresividad y constancia para demostrar que estamos preparadas para dar un paso adelante", consideró.

Ambros Martín no podrá contar con la portera Nicole Wiggins, que no continua en el campeonato "por una decisión técnica derivada de unas molestias físicas en la preparación", indicó la RFEBM, que aseguró que "la evolución ha sido positiva y no existe preocupación médica" sobre la guardameta.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ISLANDIA: Helgadottir (P), Renotudottir (P), Arnasdottir, Eliasdottir, Erlingsdottir, D.Gudmundsdottir, R.Gudmundsdottir, Jensdottir, Jonsdottir, D.Magnusdottir, E.Magnusdottir, Oddsdottir, Sturludottir, Thompson, Thorkelsdottir, Asgeirdottir y Asmundsdottir.

ESPAÑA: Prades (P), Morales (P); Gutiérrez, Etxeberria, Somaza, Arcos, So Delgado, Fernández, Erauskin, Álvarez, Linda Tchaptchet, Lysa Tchaptchet, Arroyo, Bengoetxea, Oppedal, Gassama y Vegué.

--PABELLÓN: Westfalenhalle de Dortmund.

--HORA: 20.30/Teledeporte.