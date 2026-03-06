Las 'Guerreras' buscan sellar su billete para el Europeo ante Austria

La selección española femenina de balonmano ante Austria - XAVI VEGAS / EHF

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de balonmano vuelve a medirse este sábado con Austria (19.30 horas/Teledeporte), esta vez en el Polideportivo Municipal Ciudad de Algeciras-Doctor Juan Carlos Mateo de la localidad gaditana de Algeciras, en la cuarta jornada de la fase de clasificación para el Europeo 2026, en la que buscará una victoria que le ofrezca de manera matemática su billete para la cita continental.

Tres días después de verse las caras por primera vez en el Sport Arena Wien de la capital austriaca, donde las 'Guerreras' lograron imponerse (24-29) y hacerse con el liderato en solitario del Grupo 6, los dos combinados se citan de nuevo, esta vez en tierras españolas, para tratar de defender esa primera posición.

En ese duelo, que supuso el debut de Joaquín Rocamora como seleccionador femenino, España fue de menos a más, remontando el 12-10 con el que se llegó al descanso, tras una primera parte marcada por las pérdidas y la falta de continuidad ofensiva. En la segunda mitad, mejoró sus prestaciones defensivas y encontró más claridad en ataque para darle la vuelta al marcador.

Con ello, las 'Guerreras' mantenían el pleno de triunfos en las tres primeras jornadas del grupo, y con seis puntos conseguían distanciarse de Austria, que suma cuatro. Israel y Grecia, que no pudieron disputar el miércoles el partido que las enfrentaba por la situación actual en Oriente Medio, han perdido sus dos primeros encuentros.

Teniendo en cuenta que las dos primeras plazas otorgan el billete directo para el Campeonato de Europa del mes de diciembre en Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Turquía y República Checa, una victoria este sábado en el Campo de Gibraltar, por tanto, permitiría a España alcanzar los ocho puntos y conseguir una plaza en la cita continental.

En el primer partido en España de Rocamora al frente del combinado, las 'Guerreras' esperan contar de nuevo con el apoyo de los aficionados de Algeciras, como ocurriera el año pasado en la victoria clave frente a Croacia en el 'Playoff' clasificatorio para el Mundial de Alemania y Países Bajos 2025.