Las 'Guerreras' regresan a Bolaños de Calatrava para su doble amistoso ante Japón

Archivo - Imagen del España-Israel de balonmano femenino celebrado en el Pabellón Municipal Macarena Aguilar de Bolaños de Calatrava - JLRECIO / RFEBM - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de balonmano regresará al Pabellón Municipal Macarena Aguilar, de la localidad manchega de Bolaños de Calatrava, para el doble amistoso de finales del mes de octubre ante Japón, según confirmó este viernes la RFEBM.

Las 'Guerreras' se enfrentarán al combinado asiático los días 22 (jueves) y 24 (sábado) de octubre a partir de las 18.00 horas, en lo que serán dos encuentros para seguir afinando la puesta a punto para el próximo Europeo del mes de diciembre.

La RFEBM agradeció que la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava vuelvan "a apostar para que las 'Guerreras' visiten la localidad manchega", donde ya estuvieron en abril para un partido ante Israel, clasificatorio para el campeonato continental, pero que se tuvo que jugar a puerta cerrada por motivos de seguridad.

En el histórico de enfrentamientos entre España y Japón, la balanza se inclina a favor del combinado español, ganador en siete de los ocho duelos, con la única derrota en el tradicional Torneo Internacional de España de 2023 disputado en Santander.