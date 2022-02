Gurbindo: "Es mejor aprender ganando, pero para ganar también hay que perder"

"Toda la gente nueva que viene no baja ni un 1% el nivel del equipo"

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jugador de la selección española de balonmano Eduardo Gurbindo pide "ser conscientes" de lo "complicado" que ha sido ganar la plata en el Europeo de Eslovaquia y Hungría, al mismo tiempo que destaca la "mentalidad ganadora" de los jugadores jóvenes, a los que avisa que "para ganar también hay que perder", aunque sea "mejor aprender ganando".

"Ha habido cambios de jugadores, que han venido con la misma ilusión que los que somos más veteranos. Han aportado su rol para llegar hasta donde hemos llegado. Está claro que es mejor aprender ganando, pero para ganar también hay que perder, perder finales, con momentos duros, pero esto es lo que crea un equipo. No vamos a cambiar nada, vamos a seguir en la misma dinámica y trabajando de la misma forma. Si trabajamos como hasta ahora podemos conseguir buenos resultados", señaló Gurbindo a Europa Press tras la llegada a Madrid del equipo.

Así, uno de los más veteranos de esta selección, celebra que el equipo no haya "acusado" el cambio generacional. "La gente que ha venido lo ha hecho con una mentalidad ganadora. Es bonito y significativo que toda la gente que viene aporta y no baja ni un uno por cieno el nivel del equipo. Tenemos la gran suerte en España de tener esa calidad", expresó.

"Jordi (Ribera) es el encargado de mover fichas con muy buen resultado. El secreto es que nos llevamos muy bien, somos un grupo de amigos. No somos imbatibles, pero peleamos hasta el final e intentamos que sean minutos a tope y de calidad", añadió el navarro.

"ME DA MÁS RABIA NO PODER PELEAR UN PARTIDO HASTA EL FINAL"

Gurbindo reconoce que los primeros instantes tras perder la final fueron "los más duros", aunque después le dieron la importancia que merece una plata. "Lo hemos celebrado, nos hemos dado cuenta de lo importante que es una plata, llegar a una final... Cada vez es más difícil. A mí se me pasó el disgusto rápido, hay que ser conscientes de lo complicado que es y del buen trabajo que se ha hecho", explicó.

A pesar del buen balonmano demostrado en pista, con una gran semifinal ante Dinamarca, rival al que no ganaban desde 2015, Gurbindo insiste en que "el mejor equipo" del torneo fue Suecia "porque ha ganado".

"Hemos estado a punto, por detalles, pero hemos demostrado el nivel que tenemos. Era la primera vez que le ganaba a Dinamarca, me alegré muchísimo, para mí era un reto. En los últimos años todo se nos ha dado de cara, pero nunca hay que perder la referencia y trabajar", añadió el lateral del Dinamo Bucarest.

"Las cosas se han dado así, y claro que da rabia. Pero personalmente me acuerdo de perder contra Alemania en 2016 y desde los primeros minutos ellos nos arrasaron, no tuvimos opciones en ningún momento del partido, y eso sí que me da más rabia, no poder pelear un partido hasta el final. Podría haber caído de nuestro lado, pero no le doy más vueltas", reflexionó.

Por último, Gurbindo cree que "la mejor forma" de enganchar a los aficionados y seguir sumando apoyos para el balonmano es cosechar buenos resultados. "A todos nos interesa que el balonmano se vea más en España. Ha habido mucho seguimiento, gente que ha ido al pabellón, intentando seguirnos, hay que dar las gracias, también a la gente que se ha desplazado con las dificultades que conlleva por el tema del coronavirus. Nuestro deseo es que cada año vaya a más", finalizó.