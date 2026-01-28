Los 'Hispanos' cierran el Europeo con nueva derrota

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de balonmano puso fin este miércoles a su participación en el Campeonato de Europa que se está disputando en Dinamarca, Suecia y Noruega con una derrota clara por 27-35 ante Portugal, por lo que no podrá optar a jugar por el quinto puesto del torneo.

Los 'Hispanos' se despidieron con un discreto encuentro, seguramente el peor que ha jugado en este Europeo, y nunca fueron capaces de enderezar un mal inicio, repleto de pérdidas (17) y sin acierto ofensivo, lo que aprovechó su rival, más intenso, para coger una cómoda ventaja que no se vio inquietada por una doble campeona continental poco fluida y sin la energía que había mostrado el lunes para derrotar a Francia.

El equipo de Jordi Ribera pasó en apenas 48 horas de su mejor partido al más sombrío. No fue la tarde de España en el Jyske Bank Boxen de Herning y nunca dio la sensación real de poder inquietar a una Portugal que ni siquiera necesitó una estelar versión de los hermanos Costa (13 goles entre ambos, 7 para Francisco y 6 para Martim) para sumar su tercera victoria seguida sobre el combinado español.

Las pérdidas aparecieron pronto en la pista y los 'Hispanos' sólo se sostuvieron por el flojo inicio de Francisco Costa, que fue de menos a más. Pero Valério elevó un muro en su portería que, junto a los errores continuos ante el 6-0 portugués, con poca conexión con el pivote y sin acierto exterior, provocaron que la doble campeona del mundo tan sólo marcase cuatro goles pasado el primer cuarto de encuentro.

Para entonces, Francisco Costa ya empezaba a despertar y la distancia en el electrónico ya era preocupante (4-9). Ribera trataba variar el guión con cambios en su primera línea y en defensa, con el 5-1, pero las pérdidas no cesaban y atrás no se paraba al lateral derecho del Sporting de Portugal. Al descanso, un 12-16, con 10 goles de los Costa, que obligaba a mejorar para la reanudación.

Sin embargo, ese paso adelante no se produjo y Portugal continuó muy cómoda sobre la pista pese a que Francisco Costa sólo anotaría un tanto y tendría minutos de reposo. En ataque había algo más de fluidez, pero insuficiente y una exclusión de Víctor Romero volvía a poner un más que preocupante 16-22.

Entonces, hubo un atisbo de mejora en defensa y la oportunidad de haberse metido en el partido para los españoles. Pero con 19-23, desperdiciaron con pérdidas evitables y contragolpes fallados esa posibilidad y su rival se volvió a asentar para retomar un control cómodo que ya no sólo perdió sino que aumentó hasta los ocho goles finales de diferencia.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 27 - PORTUGAL, 35 (12-16, al descanso).

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Hernández (P), Biosca (P), Serradilla (-), Gurri (6), Tarrafeta (3), A.Dujshebaev (1), D.Dujshebaev (-), Odriozola (1), Garciandia (2), Fis (1), Gómez (6, 1 de pen), Suárez (-), Fernández (1), Barrufet (4), Rodríguez (2) y Romero (-).

PORTUGAL: Capdevile (P), Valerio (P), Frade (2), F.Costa (7, 1 de pen), M.Costa (6), Iturizza (4), Monteiro (-), Salvador (2), Silva (-), Neves (1), Fernandes (3), Branquinho (1), Areia (6, 3 de pen), Gomes (3), Brandao (-) y Cavalcanti (-).

--PARCIALES CADA 5 MINUTOS: 2-3, 3-5, 4-8, 5-11, 9-14 y 12-16 --descanso-- 16-20, 19-23, 21-26, 23-28, 24-30 y 27-35.

--ÁRBITROS: M.Hansen y J.Madsen (DIN). Excluyeron dos minutos a Romero, Odriozola y Serradilla, por España, y a Iturizza, Salvador y Silva, por Portugal.

--PABELLÓN: Jyske Bank Boxen de Herning.