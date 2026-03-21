Los 'Hispanos' quieren seguir creciendo en su segundo amistoso ante Francia

Archivo - Marcos Fis durante un partido con la selección española de balonmano - RFEBM/J.L. RECIO. - Archivo

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de balonmano afrontará este domingo (13.30 horas/Teledeporte) en el Quijote Arena de Ciudad Real el segundo de sus dos amistosos ante Francia, rival ante el que cayó el pasado jueves en Le Mans por 29-26 y frente al que espera ahora seguir mejorando y sumar una victoria siempre importante a nivel anímico.

En un feudo que vestirá sus mejores galas para ver este siempre apasionante duelo entre los 'Hispanos' y 'Les Experts', que sirve para el combinado que dirige Jordi Ribera prepare el 'playoff' para clasificarse para el Mundial del año que viene en Alemania, que será ante Israel.

Un segundo amistoso con connotaciones especiales ya que traerá de vuelta al Quijote Arena a Talant Dujshebaev, que fue el entrenador de la época gloriosa del BM Ciudad Real y que ahora lo visitará como técnico rival y como nuevo seleccionador de Francia.

"En los últimos años siempre hemos querido tener rivales que nos exijan al máximo. Estamos en una fase de construcción de grupo en esta recta final, donde las competiciones importantes van a marcar el camino hacia nuestro objetivo, que es estar en los Juegos Olímpicos. Francia nos permite medirnos y saber dónde estamos", recordó Jordi Ribera en declaraciones facilitadas por la RFEBM.

De la derrota del pasado jueves, el técnico catalán cree que su equipo "mostró ambición y cosas muy buenas en defensa y ataque", aunque no esconde que les faltó "algo más de precisión ofensiva". "Ahora afrontamos otro partido exigente en casa, en un pabellón lleno, lo que es un orgullo, pero también una responsabilidad. Queremos ofrecer un buen partido a la afición y luchar por la victoria", sentenció.

El partido del pasado jueves sirvió para Jordi Ribera para ver a nuevas caras como Antonio Bazán, Mario Nevado, Pablo Guijarro, Antonio Martínez e Ismael El Korchi y también para tener de vuelta al portero Gonzalo Pérez de Vargas, que llevaba más de un año sin jugar con los 'Hispanos' por su grave lesión de rodilla.

"Cuando estás fuera lo valoras mucho más. Es especial volver a estar aquí y tenemos una gran oportunidad para hacer un gran partido con un grupo que sigue creciendo", remarcó el manchego en declaraciones facilitadas por la RFEBM.

El portero del THW Kiel alemán sabe que el combinado nacional está en un momento en el que tienen que "ir a más". "No sólo queremos competir contra estas selecciones, sino también ganar", apuntó Pérez de Vargas, que considera que el equipo está dando pasos adelante tanto a nivel individual como colectivo, con el objetivo de consolidar su evolución ante los mejores del panorama internacional.

Por su parte, el joven Marcos Fis tendrán "un partido muy especial". "Vuelves aquí a tu casa y qué mejor manera de hacerlo que con la selección española y ante un rival de gran nivel", aseguró el lateral del Fraikin Granollers, nacido en Ciudad Real. "No me lo hubiese creído, pero estoy muy contento por cómo están las cosas. Sigo trabajando para pulir detalles y hacerlo lo mejor posible", remarcó.