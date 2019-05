Juanín García dice adiós al balonmano

Publicado 15/05/2019 19:06:18 CET

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El veterano extremo Juanín García anunció este miércoles su retirada deportiva al término de esta campaña pese a que aún se siente "con fuerzas para seguir" y después de lograr infinidad de títulos a nivel de clubes y selección.

"El día 25 de mayo disputo mi último partido como jugador en activo, es el final de temporada y aunque me sentía con fuerzas para seguir no lo haré. No me veo en otro equipo que no sea mi Ademar, nuestro Ademar; no me gustaría retirarme en otro equipo que no sea mi Ademar, nuestro Ademar; no me imagino diciendo adiós en otro pabellón que no sea el de los Deportes de mi León, nuestro León", señaló Juanín, de 41 años, en una carta.

El veterano jugador no contaba para el proyecto del año que viene del equipo ademarista, pero lo deja sin ningún tipo de rencor. "Lo mejor para el Ademar es lo mejor para mí, eso lo he sabido siempre", aseguró, aunque no olvida que tenía "la ilusión" de haberlo sabido "desde el inicio" de la temporada "y así poder decir adiós también en otras muchas canchas" en las que ha jugado "muchas temporadas" y en las que se ha sentido "maravillosamente tratado".

El leonés ha sido una de las grandes figuras del balonmano nacional. Poseedor del récord de goles en la Liga ASOBAL, con 2.673 anotados en 626 partidos, a falta de dos encuentros, el extremo ha conquistado seis títulos ligueros, cinco con el FC Barcelona (2005-06 y de 2010-2014) y uno con el Ademar (2000-01), equipo en el que se dio a la fama.

Además, con el conjunto ademarista también ganó una Copa del Rey (2001-02), una Copa ASOBAL (1998-99) y dos Recopas (1999 y 2005), antes de dar el salto al Barça donde a numerosos trofeos nacionales, añadió la 'Champions' en 2011.

Tampoco le faltaron los éxitos con la selección nacional, con la que ganó el histórico primer Mundial de Túnez en 2005, además del bronce olímpico en Pekín 2008, el bronce mundial en 2011 y la plata continental en 2006.

"Era un niño que jugó en las categorías inferiores del Ademar, que no se rindió cuando le dijeron que era muy pequeño para este deporte, y la valoración de lo que logré es algo que vosotros debéis hacer, yo os diré que es exactamente lo que había soñado. Ahora entreno a equipos de niños, del Ademar, ¿de quién si no?, y me veo reflejado en ellos. Vuelvo a estar en la parrilla de salida y cuando pienso que el camino es largo y difícil, recuerdo que he sentido en carne propia cómo los sueños se cumplen. Y todos sabéis que mi sueño tiene un nombre: Ademar", subrayó Juanín, cuyo último partido será en casa ante el Guadalajara.