La jugadora del Beti Onak Garazi Larumbe cuenta su experiencia como enfermera y su contagio por coronavirus

"Me dijeron que el paciente con el que había estado había dado positivo en COVID-19, me quedé en shock"

"Pensar que he podido contagiar a mucha gente me dio mucha ansiedad"

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La jugadora del Beti Onak de División de Honor Plata Femenina Garazi Larumbe ha confirmado que contrajo el coronavirus COVID-19 cuando ejercía su trabajo como enfermera en el servicio de Urgencias de la Clínica Universidad de Navarra (CUN), y ha contado su experiencia en su día 21 de aislamiento.

"Yo comencé las prácticas en el servicio de Urgencias de la CUN. Todos los días teníamos posibles casos positivos. Yo estaba alejada de protocolos frente al virus. Me ofrecieron posponer las prácticas y yo decidí seguir con normalidad", comenzó a explicar en declaraciones a la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

Fue el 7 de marzo cuando llegó un paciente "con un estado general inespecífico" y que no había estado en contacto "con pacientes positivos". "Sus síntomas tampoco dieron indicios para activar el protocolo. Miramos su historial clínico y hace unos meses había tenido un infarto. Me pareció un caso interesante y me quedé a ayudar a los médicos. Estuve en la sala sin mascarilla ni guantes y tuve contacto directo de piel a piel", indicó.

"Al día siguiente me llamaron y me dijeron que este paciente había dado positivo en COVID-19. Me quedé en shock, no me lo esperaba y lo primero que hice fue escribir a mi familia y en el grupo de mi equipo porque el mismo sábado habíamos tenido partido. He estado muy preocupada porque después de haber estado con ese paciente he estado con mucha gente y el pensar que he podido contagiarles me dio mucha ansiedad", añadió.

Tras ello, comenzó su aislamiento en casa. "Desde que inicié el aislamiento me dijeron que iba a estar unos 14 días pasando el virus y que tenía que pasar los últimos 3 días asintomáticamente para que me hicieran una prueba. Si salía negativa me hacían otra prueba para confirmarlo y eso certificaría que estaría curada", apuntó.

Sin embargo, su enfermedad se ha alargado hasta los 21 días. "Mi caso está siendo un poco especial. Sigo con síntomas. Hace una semana me encontraba mejor, los síntomas habían desaparecido, pero hace 5 días empecé de nuevo con fiebre, tos, cansancio... Por suerte mi caso sigue siendo leve y estable", manifestó.

En todo este proceso, Larumbe se ha refugiado en "escribir" todas sus "emociones" de estos días. "Estoy haciendo un diario, todos los días escribo como estoy y también dibujo cosas que tengan que ver con mis sentimientos", dijo, antes de mandar "mucho ánimo" a las personas que están en la misma situación. "Doy las gracias sobre todo a todo el personal sanitario que nos está ayudando, sin ellos el resto no saldríamos adelante. Estoy segura de que entre todos vamos a conseguir que esto vaya hacia delante", finalizó.