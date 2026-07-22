Libia y Francia, rivales de España en la primera ronda del Campeonato del Mundo de balonmano en silla de ruedas. - RFEBM

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones masculinas de Libia y de Francia serán las rivales de la selección española durante la primera ronda del próximo Campeonato del Mundo de balonmano en silla de ruedas, que se disputará en Granollers (Barcelona) del 16 al 20 de septiembre.

Así, este municipio en el Vallès Oriental acogerá la cuarta edición del Mundial. El combinado español, entrenado por Óscar Perales, encarará esta cita con ilusión tras su medalla de plata conseguida en el reciente torneo EURO Hand 4 All, donde perdió el partido decisivo contra EE.UU.

El sorteo del próximo Mundial, realizado en la sede de la Federación Internacional de Balonmano (IHF) en Basilea (Suiza), deparó que España choque con Libia y Francia en el Grupo A de la Ronda Preliminar. "El equipo africano debuta en un Campeonato del Mundo y llega como uno de los rivales más desconocidos a este torneo", advirtió este miércoles la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) en una nota de prensa.

"En el caso de los franceses, los últimos años se han encumbrado con enfrentamientos directos en esta rivalidad histórica. Sin ir más lejos, en el pasado EURO Hand 4 All, ya disputaron un enfrentamiento clave que le sirvió al equipo de Perales para clasificarse a la pelea final por las medallas", subrayó el mismo comunicado de la RFEBM.

Luego el propio Perales analizó el resultado del sorteo. "Queríamos evitar en los cuartos de final a selecciones como Egipto, actual campeona del mundo, o Estados Unidos, que también cuenta con un gran equipo. Por eso elegimos el Grupo A", explicó el seleccionador español.

"Contra nuestros amigos franceses llevamos compitiendo muchísimas temporadas y sabemos que será un partido complicado", añadió Perales antes de valorar el posible cruce de los cuartos de final con el Grupo C. "Portugal es una selección muy potente, campeona de Europa en esta modalidad, y Brasil lleva muchos años desarrollando el balonmano en silla de ruedas, incluso con una liga exclusivamente femenina para impulsar el crecimiento de jugadoras", comentó al respecto.

"El sorteo ha configurado grupos muy parejos, con selecciones que ya tienen experiencia en competiciones oficiales y un nivel competitivo elevado. Va a ser un Campeonato del Mundo muy atractivo", destacó.

Por último, el seleccionador lanzó un mensaje de optimismo de cara al torneo. "Tenemos que ser positivos. Nuestro objetivo principal sigue siendo el mismo: luchar por las medallas. Ojalá podamos llegar a esa pelea y competir por estar entre los mejores del mundo", concluyó.