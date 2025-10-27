Nacho Biosca sustituye a Rodrigo Corrales para el doble duelo de los Hispanos ante Suecia

Archivo - Nacho Biosca en un partido con el Nantes - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portero español Nacho Biosca, del HBC Nantes francés, ha sido convocado por el seleccionador nacional de balonmano, Jordi Ribera, para sustituir a Rodrigo Corrales (Telekom Veszprém HC) en la lista de los Hispanos que afrontarán esta semana dos partidos amistosos frente a Suecia.

El guardameta barcelonés regresa a la selección nacional por primera vez desde 2019, cuando disputó el Torneo 4 Naciones en Polonia.

Su rendimiento esta temporada, siendo pieza clave en un Nantes que marcha cuarto en su grupo de la 'Champions' y tercero en la Liga francesa, ha llevado al seleccionador a incluirlo nuevamente en la portería junto a Sergey Hernández (Magdeburgo).

El combinado nacional inicia hoy su concentración en Suecia, donde aterrizará en Estocolmo antes de desplazarse a Linköping para ejercitarse en doble sesión diaria entre gimnasio y pista.

Los Hispanos se medirán al conjunto sueco este jueves (18.10 horas) en el Saab Arena y volverán a hacerlo el sábado (17.30) en el Volvo CE Arena de Eskilstuna, en unos partidos que servirán de preparación para el próximo Europeo de 2026 en Dinamarca, donde España compartirá grupo con Alemania, Austria y Serbia.