Una nueva selección española pide paso en un duro Europeo de Balonmano

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de balonmano afronta desde este jueves el Campeonato de Europa 2026 de Dinamarca, Suecia y Noruega con el deseo de volver a estar entre las mejores tras unas últimas citas poco brillantes, aunque su camino ya es muy duro desde el inicio, empezando por el debut ante la Serbia que entrena Raúl González (18.00 horas/Teledeporte).

Los 'Hispanos' ya velan armas para afrontar de nuevo el reto de codearse con los mejores combinados del Viejo Continente en un torneo donde apenas va a tener respiro, con una primera fase de exigencia y una segunda que sería seguramente aún más complicada y con serias candidatas a un podio que se ha resistido últimamente.

Y es que desde la llegada de Jordi Ribera al puesto de seleccionador, ya hace casi diez años, el equipo español había sido asiduo a las medallas e incluso había logrado ganar sus dos primeros títulos continentales de la historia (2018 y 2020), dejando escapar en 2022 el triplete ante Suecia en lo que era su cuarta final consecutiva.

Un año después, la doble campeona continental sumó una medalla de bronce en el Mundial, pero desde entonces su fiabilidad y eficacia ha bajado, con la excepción de los Juegos de París de 2024, con otro bronce. Así, en el anterior Europeo de meses antes a la cita olímpica fue eliminada en la fase de grupos, mientras que en el Mundial de meses después al evento parisino, no pudo superar una 'Ronda Principal' donde no ganó ninguno de sus tres partidos.

Ahora, su candidatura quizá se ha podido reducir, pero en el balonmano las diferencias son siempre muy ajustadas y los 'Hispanos' y Ribera ya han demostrado épicas actuaciones para competir contra las mejores, algo que tendrán que hacer desde el mismo debut este jueves ante una siempre exigente Serbia, dirigida por el español Raúl González y que obligará a jugar sin concesiones desde el primer minuto para afianzar las opciones.

De hecho, con el equipo balcánico se ha visto las caras en las dos últimas fase de clasificaciones para el Europeo y para el Mundial y ha intercambiado victorias y derrotas ajustadas, aunque en una gran cita no se cruzan desde el Mundial de 2013 en España, con contundente victoria española por 35-25. El extremo izquierdo Nemanja Ilic o el pivote Mijajlo Marsenic son los mayores peligros de una Serbia que dirige González desde el pasado verano.

Empezar con victoria se antoja vital para el futuro de los 'Hispanos' en un Europeo que arrancarán en la localidad danesa de Herning y donde también tendrán que lidiar con la potente Alemania, 'bestia negra' en las últimas ocasiones, sobre todo en Paris 2024, y una Austria que ya fue capaz de eliminarla en la fase de grupos del anterior campeonato continental.

Los internacionales han preparado este Europeo en el tradicional Torneo Internacional de España donde sumaron victorias cómodas ante Eslovaquia (43-26) y Túnez (37-28) en el Navarra Arena antes de ceder en la final ante la pujante Portugal por 31-34, aunque dominó claramente el choque con una diferencia amplia hasta el último cuarto de hora donde cometió demasiados errores.

Jordi Ribera mantiene buena parte del bloque de las últimas grandes citas, con 13 jugadores que estuvieron en el último Mundial, más otro veterano como Aleix Gómez, que se perdió ese campeonato por lesión, aunque llega a este campeonato con varias caras nuevas como los laterales Marcos Fis (KH-7 BM Granollers) y Antonio Serradilla (TVB Stuttgart), el central Natan Antonio Suárez (Sporting CP) y el portero Nacho Biosca (HBC Nantes).

En este sentido, este último formará junto a Sergey Hernández (Magdeburgo), en gran estado de forma y que tendrá a su rival de la Bundesliga Dejan Milosavljev (Füchse Berlin) en la otra meta contra Serbia. Una novedosa portería en los 'Hispanos' que, por primera vez en mucho tiempo, no contarán ni con Gonzalo Pérez de Vargas ni Rodrigo Corrales, la pareja más habitual de estos últimos años.

Ribera sigue un lógico cambio de ciclo pero confía en mantener el gen competitivo en un Europeo siempre potente, donde España es el equipo con más medallas en su palmarés (9). Con Dinamarca, Suecia o Francia como grandes favoritas, la presión de los 'Hispanos' esta vez es sacarse la espina de los últimos torneos y volver a demostrar que sigue siendo un equipo que aspira a subir a cada podio.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Sergey Hernández (P), Ignacio Biosca (P), Antonio Serradilla, Jan Gurri, Agustín Casado, Ian Tarrafeta, Álex Dujshebaev, Kauldi Odriozola, Imanol Garciandia, Marcos Fis, Daniel Dujshebaev, Aleix Gómez, Natan Suárez, Víctor Romero, Daniel Fernández, Ian Barrufet, Javier Rodríguez y Abel Serdio.

SERBIA: Cupara (P), Milosavljev (P), Trnavac (P), Vorkapic, Jevtic, Borzas, Kojadinovic, N.Ilic, V.Ilic, Micic, Damjanovic, Kukic, Mitrovic, Tasic, Popovic, Dodic, Peshmalbek y Marsenic.

--PABELLÓN: Jyske Bank Boxen de Herning (Dinamarca).

--HORA: 18.00/Teledeporte.