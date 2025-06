Los pivotes Òscar Grau y Antonio Bazán renuevan con el Barça hasta 2027 y 2026

BARCELONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Barça ha anunciado este viernes las renovaciones de los pivotes españoles Òscar Grau, que firmará hasta 2027, y Antonio Bazán, quien firma hasta 2026, con dinámica de primer equipo para el primero, canterano de toda la vida, y en el que será el segundo curso como jugador blaugrana para el segundo, tras haber llegado el pasado verano procedente del Helvetia Anaitasuna.

"El pivote Òscar Grau ha renovado su contrato con el FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2027, con ficha del primer equipo. Así, el jugador formado en las categorías inferiores azulgranas empezará ya la pretemporada a las órdenes de Carlos Ortega", anunció el club blaugrana en un comunicado.

Grau ha sido durante este curso un habitual en los entrenamientos del primer equipo, con el que ha disputado cinco partidos de Liga Plenitude, además de tener minutos en la final a ocho de la Copa del Rey y formar parte de la expedición para la final a cuatro de la EHF Champions League de Colonia.

A sus 21 años destaca por sus cualidades defensivas y su intensidad sobre la pista. Esta temporada ha sido uno de los líderes y capitanes del Barça Atlètic, con una aportación de 40 goles en 22 partidos en la División de Honor Plata.

Òscar Grau ha cubierto con esta renovación todas las etapas del balonmano azulgrana. El catalán se incorporó al club la temporada 2016-17, como parte del Infantil B, y ha seguido una evolución constante durante 9 años hasta firmar ahora como jugador del primer equipo.

"Para mí es un sueño poder jugar en el primer equipo del Barça. Cuando era pequeño iba al Palau Blaugrana con mis padres, y con mi hermano de la mano, y soñaba con algún día estar allí en pista jugando. Eso el año que viene será posible", manifestó el jugador en declaraciones a los medios del club.

Por su parte, Antonio Bazán renueva hasta 2026. "El FC Barcelona y Antonio Bazán han llegado a un acuerdo para la renovación del pívot hasta el 30 de junio de 2026. Así, el navarro cumplirá su segunda temporada de azulgrana después de haberse hecho un hueco en los esquemas de Carlos Ortega este curso", ha anunciado la entidad 'culer'.

El jugador navarro llegó a Barcelona el pasado verano, coincidiendo con una estancia obligatoria dentro de su formación como médico. En los primeros meses compatibilizó el trabajo como médico con el balonmano, pero el pasado invierno se incorporó a la plantilla como miembro de pleno derecho.

"Estoy muy contento de poder seguir aquí un año más. Para mí significa mucho. Ha sido un año muy bonito, en el que he aprendido mucho. Al final he estado en el mejor equipo del mundo. He aprendido un montón del cuerpo técnico, de los jugadores y de todo el mundo que me ha rodeado. Estoy muy agradecido por la confianza", ha asegurado Bazán tras firmar su renovación con el Barça.

El internacional español ha explicado que, en esta segunda temporada, volverá a dar su máximo para ayudar "en todo lo que pueda" al club catalán. "Mi papel será continuar en la misma línea de trabajo. Intentaré ayudar en todo lo que pueda, aportar en todo lo que pueda. Sé que la exigencia por estar aquí es muy alta y hay que estar siempre al cien por cien. Esto es lo que intento dar", reveló.