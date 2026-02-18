Rocamora da su primera lista como seleccionador de las 'Guerreras'

Archivo - Eli Cesáreo, durante un partido con la selección española de balonmano - RFEBM - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de balonmano, Joaquín Rocamora, dio este miércoles su primera lista al frente de las 'Guerreras' para los partidos clasificatorias para el Europeo de final ante Austria y compuesta por el bloque que compitió en el pasado Mundial.

Según informó la RFEBM, el técnico andaluz ha citado a 18 jugadoras que se concentrarán el domingo 1 de marzo en Madrid para este doble compromiso que se disputará el miércoles 4 de marzo, en Viena, y el sábado 7, en la localidad gaditana de Algeciras.

La convocatoria tiene algunas novedades respecto al grupo que llevó Ambros Martín al último Campeonato del Mundo, como la entrada de la portera Maddi Aalla Rotaetxe, del Alba Fehervar KC húngaro, las laterales Paola Bernabé, del Aticcgo Elche, y María Prieto O'Mullony, del MKS El Volt Lublin polaco, y la pivote Eli Cesáreo, del MKS Zaglebie Lubin polaco.

Joaquín Rocamora señaló que en esta primera convocatoria ha querido que "las chicas que vienen participando últimamente se sientan partícipes de este nuevo ciclo" y se mostró convencido de que "este punto de inflexión parte de las propias jugadoras que estaban viniendo a la selección".

El seleccionador afronta este estreno al frente de las 'Guerreras' con "mucha ilusión", aunque advirtió que "no es la mejor manera de poder afrontar los dos primeros partidos internacionales" debido a que apenas contará con "dos o tres entrenamientos", por lo que el objetivo será el de "empezar a ver algunos rasgos" de cómo se quieren "identificar como grupo".

--LISTA DE CONVOCADAS.

-Porteras: Maddi Aalla Rotaetxe (Alba Fehervar KC), Nicole Alejandra Morales (Club Balonmano Elche) y Lucía Prades (Bera Bera RT).

-Central: Elba Álvarez (Bera Bera RT), Paola Bernabé (Club Balonmano Elche) y Alicia Fernández (MKS Zaglebie Lubin).

-Laterales: Paula Arcos y Danila So Delgado (CS Gloria Bistrita), María Prieto O'Mullony (MKS El Volt Lublin) y Ester Somaza (Bera Bera RT)

-Extremos: Maitane Etxeberria (Bera Bera RT), Anne Erauskin (Bera Bera RT), Lisa Oppedal (Club Balonmano Elche) y Jennifer Gutiérrez (CS Gloria Bistrita).

-Pivotes: Kaba Gassama (CS Gloria Bistrita), Lyndie Tchaptchet (Bera Bera RT), Elisabet Cesáreo (MKS Zaglebie Lubin), y Lysa Tchaptchet (Odense Handbold).