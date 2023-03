Sandra Jiménez, jugadora trans de balonmano: "Es necesario que existan espacios seguros para el colectivo en el deporte"

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sandra Jiménez de Castro, primera jugadora trans de balonmano federada por la Federación Madrileña en el club miltideportivo LGTBI GMadrid Sports, afirmó este martes que "es necesario que existan espacios seguros para el colectivo dentro del deporte", al mismo tiempo que denunció la "transfobia" que todavía sufren en este ámbito.

"Es necesario que existan espacios en los que la gente del colectivo se sienta segura dentro del deporte. El deporte es patrimonio de todos, la creación de clubes como GMadrid Sports o ligas inclusivas, como la liga Gamberra, ayuda a que la gente que de otra forma no hubiera podido acceder de forma segura al deporte lo haga", señaló la joven jugadora en declaraciones a GMadrid Sports.

El pasado mes de diciembre, se votó en el Congreso de los Diputados la propuesta de Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, conocida como 'Ley Trans', que obtuvo 188 votos a favor, 150 en contra y 7 abstenciones. Después, en el mes de febrero el Senado avaló la norma con modificaciones mínimas y de carácter técnico; y el 16 de febrero, se aprobó de forma definitiva con 191 votos a favor, 60 en contra y 91 abstenciones.

Sandra Jiménez de Castro, de 30 años, es jugadora del equipo femenino de balonmano del club multideportivo LGTBI GMadrid Sports, que compite en la Segunda Nacional Femenina. Y se ha convertido en la primera jugadora trans federada en España por la Federación de Balonmano Madrileña. "Al principio, me pareció una responsabilidad, sentí que debía visibilizar y hacer algo de activismo, que otras chicas se dieran cuenta de que podían practicar deporte sin problema", afirmó.

"Sé de varios casos, un chico trans deportista profesional que deja el fútbol simplemente porque siente que ya no encaja en su antiguo equipo pero que no le admiten en ningún equipo masculino, miradas y comentarios en vestuarios femeninos a una compañera. Y sin citar los casos en los que las propias federaciones son las que discriminan", lamentó Sandra Jiménez. "La transfobia empieza con una simple mirada, el trato diferente, las diferentes expectativas", relató.

La jugadora explicó que "antes de ir al primer entrenamiento estaba aterrada, temía ser rechazada". "Temía que no se sintieran cómodas compartiendo conmigo ciertos espacios, que me tratasen diferente. Pero me han hecho sentirme segura entre sus filas, sentirme acogida y apoyada. Me han aportado esperanza, seguridad en mí misma, cariño y amistad. Siento que soy muy afortunada, que soy una más", aplaudió.

"Espero que la gente se dé cuenta de que las personas trans no somos más que eso, personas. Que no se nos prohíba jugar en la categoría que nos pertenece, que no nos miren diferente, que simplemente seamos una más", advirtió Sandra.

GMadrid Sports trabaja por los derechos del colectivo LGTBI desde el ámbito deportivo y social, encargado de la organización de los Juegos del Orgullo, cuya decimocuarta edición arrancará el viernes 16 y pondrá fin el domingo 18 de junio.