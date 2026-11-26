Foto de familia tras la audiencia de SM la Reina Letizia a la selección española de balonmano en silla de ruedas - RFEBM

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Su Majestad la Reina Letizia recibió este jueves a la selección española de balonmano en silla de ruedas con motivo del oro logrado en el Campeonato del Mundo que se disputó el pasado mes de septiembre en la localidad barcelonesa de Granollers.

Según informó la RFEBM en nota de prensa, a esta recepción en el Palacio de la Zarzuela acudieron su presidente Francisco V. Blázquez, y los directivos Carlos Sainer, Rosa Llorens y Natalia Moreno, junto a a los jugadores y representantes del cuerpo técnico del combinado nacional, con el seleccionador Óscar Perales a la cabeza.

"Una audiencia en la que el equipo nacional español compartió con Doña Letizia sus experiencias en el campeonato, y del gran desempeño realizado por un grupo que ya es histórico para el balonmano español. Un marco en el que la Reina mostró su apoyo a todos los proyectos deportivos que fomentan la integración y la igualdad, colocando al deporte como una herramienta de inclusión social", subrayó el organismo federativo.

Francisco V. Blázquez y los componentes de la selección obsequiaron Doña Letizia la camiseta, serigrafiada con su nombre, con la que se proclamaron campeones del mundo; además de un juego conmemorativo de medallas del Campeonato del Mundo.