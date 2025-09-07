El Super Amara Bera Bera hace pleno con su tercera Supercopa Ibérica Femenina de balonmano

El Super Amara Bera Bera celebra su título de la Supercopa Ibérica Femenina 2025. - J.L. RECIO / RFEBM

El equipo donostiarra venció en la final por 38-21 al Benfica

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Super Amara Bera Bera confirmó este sábado en Pamplona su dominio de la Supercopa Ibérica Femenina tras derrotar por un claro 38-21 al SL Benfica en la final, disputada en un Pabellón de Anaitasuna donde el equipo donostiarra conquistó su particular 'hat-trick' de ese torneo.

Desde el inicio, las pupilas de Imanol Álvarez impusieron un ritmo altísimo en defensa y velocidad en la transición ofensiva. Elena Amores abrió el marcador y Laura Hernández desde el extremo izquierdo también fue clave para que el Bera Bera ya se viera 8-1 arriba a los 10 minutos.

El equipo vasco no bajó su intensidad y antes del descanso la ventaja se disparó hasta nueve tantos (19-10). Destacaron en esa primera parte las intervenciones de Lucía Prades bajo palos, la fortaleza de Lyndie Tchaptchet en los seis metros y la solidez ofensiva de Carmen Arroyo, incisiva tanto en primera línea como en defensa y llamada a brillar.

La segunda mitad mantuvo esa tónica. Con un parcial demoledor en los primeros cinco minutos tras volver de vestuarios, el Bera Bera impidió cualquier reacción de las lisboetas y el colchón de goles fue aumentando sin paliativos para que el conjunto guipuzcoano confirme su hegemonía en una competición joven pero ya consolidada en el calendario.