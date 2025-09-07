El Super Amara Bera Bera hace pleno con su tercera Supercopa Ibérica Femenina de balonmano

El Super Amara Bera Bera celebra su título de la Supercopa Ibérica Femenina 2025.
El Super Amara Bera Bera celebra su título de la Supercopa Ibérica Femenina 2025. - J.L. RECIO / RFEBM
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 7 septiembre 2025 0:56

   El equipo donostiarra venció en la final por 38-21 al Benfica

   MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El Super Amara Bera Bera confirmó este sábado en Pamplona su dominio de la Supercopa Ibérica Femenina tras derrotar por un claro 38-21 al SL Benfica en la final, disputada en un Pabellón de Anaitasuna donde el equipo donostiarra conquistó su particular 'hat-trick' de ese torneo.

   Desde el inicio, las pupilas de Imanol Álvarez impusieron un ritmo altísimo en defensa y velocidad en la transición ofensiva. Elena Amores abrió el marcador y Laura Hernández desde el extremo izquierdo también fue clave para que el Bera Bera ya se viera 8-1 arriba a los 10 minutos.

   El equipo vasco no bajó su intensidad y antes del descanso la ventaja se disparó hasta nueve tantos (19-10). Destacaron en esa primera parte las intervenciones de Lucía Prades bajo palos, la fortaleza de Lyndie Tchaptchet en los seis metros y la solidez ofensiva de Carmen Arroyo, incisiva tanto en primera línea como en defensa y llamada a brillar.

   La segunda mitad mantuvo esa tónica. Con un parcial demoledor en los primeros cinco minutos tras volver de vestuarios, el Bera Bera impidió cualquier reacción de las lisboetas y el colchón de goles fue aumentando sin paliativos para que el conjunto guipuzcoano confirme su hegemonía en una competición joven pero ya consolidada en el calendario.

Contador