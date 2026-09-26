Alejandra Neira, campeona del mundo júnior en la prueba en línea

Alejandra Neira se proclama campeona del mundo júnior en la prueba en línea de los Mundiales de ciclismo en carretera de Montreal - JASPER JACOBS / Belga Press / Europa Press

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciclista española Alejandra Neira se ha proclamado este viernes campeona del mundo júnior en la prueba en línea de los Campeonatos del Mundo de ciclismo en carretera, que se están disputando en Montreal (Canadá), una medalla que supone la quinta para la delegación de España en la cita mundialista.

La gallega, de 18 años y corredora del Movistar Team, se colgó el oro después de superar en el esprint final (2:21:00) a la italiana Matilde Rossignoli y a la suiza Anja Grossmann, plata y bronce respectivamente, después de 80,4 kilómetros por un circuito urbano en la ciudad canadiense con 1.609 metros de desnivel. Además, sucede en el palmarés a la también española Paula Ostiz, campeona júnior en 2025.

La carrera se rompió a 13 kilómetros para meta, cuando la neerlandesa Mirthe Mons saltó del grupo cabecero con la compostelana a su rueda. En el kilómetro siguiente, se sucedieron los ataques y quedaron en cabeza las, a la postre, tres ocupantes del podio, entre las que Neira se destacó en el asalto final.

De esta manera, Neira ofrece un nuevo metal al equipo español, que ya acumula cinco en Montreal: los dos oros de Benjamín Noval en la prueba en línea y en la contrarreloj júnior; el oro de la gallega y las dos preseas de Héctor Álvarez en la prueba de fondo, plata, y en la crono, bronce.