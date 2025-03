Alejandro Valverde: "Quiero corredores que tengan ganas e ilusión por ir a los Mundiales"

El exciclista murciano fue presentado este miércoles como nuevo seleccionador de ruta por los próximos cuatro años

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alejandro Valverde fue presentado este miércoles como nuevo seleccionador nacional masculina de carretera, cargo que le supone "una gran responsabilidad" y por el que firma por los próximos cuatro años con el mensaje claro de que quiere "corredores que tengan ganas e ilusión" por representar a España

"El estar seleccionado con la selección española, que no sea un impedimento para el corredor. Quiero corredores que tengan ganas e ilusión por ir a los Mundiales, porque muchas veces hay corredores de mucho nombre, que realmente no tienen ilusión por ir a uno, entonces más vale llevar muchas veces a uno que no sea tan fuerte, pero que esté mentalizado y con ganas", dijo Valverde a los medios tras ser presentado oficialmente en su puesto en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) en Madrid.

El murciano, que se estrena en este puesto en la RFEC con "muchas ganas de trabajar", pone en valor la temporada de los ciclistas españoles. "Estamos viendo a grandes nombres ganando vueltas y carreras muy importantes. Y tal y como es el Mundial, creo que podemos tener opciones; luego se podrá conseguir una medalla, no se podrá conseguir, pero estamos con muchísimas ganas", apuntó.

En este sentido, el seleccionador destacó a Juan Ayuso de cara al próximo Mundial que se disputa en Ruanda después de un inicio de temporada "muy fuerte" donde ha ganado la Tirreno-Adriático. "Él puede ser una de las grandes referencias, pero tenemos la suerte de tener más corredores españoles que van muy bien. Juan por supuesto tiene que estar mentalizado porque puede ser un mundial que le puede venir muy bien", apuntó.

"A partir de ahora empezaremos a trabajar, a hablar con ellos. Todavía no he hablado con él (Juan Ayuso), pero a partir de ahora tenemos tiempo por delante. Es muy diferente también, no es júnior, no es Sub-23, al final cada uno está en su equipo, son profesionales. Tenemos la suerte también y la ventaja que el ciclismo profesional hoy en día se ve todo muy bien en televisión y hay que estar presente en carreras, pero también en televisión se ve muchísimo y se ven mucho más los errores y cómo está cada corredor que muchas veces estando en el sitio", comentó.

Sobre el porcentaje que tiene España de llevarse el próximo maillot arcoíris, Valverde espera que "sea alto" porque cuentan con "corredores muy buenos". "Tenemos una horneada de buenos corredores, que están ya en profesionales, y corredores que vienen que no son profesionales, entonces ojalá que se pueda conseguir el maillot arcoíris, y si no pues alguna medalla, pero vamos a hacer todo lo posible para que así sea", aseveró.

"Hay que hablar con ellos. Primero, la idea es hacer alguna concentración, pero no podemos volvernos locos, tenemos que dejar que trabajen, porque al final, si los sacas de su trabajo, es peor. Entonces, iré hablando con cada uno de ellos lo que yo creo que puede estar bien y ya, a partir de ahí, ver dónde podemos hacer una concentración, ver cómo lo podemos hacer, y trabajar para dar el máximo resultado en los Mundiales y en los Europeos", afirmó Valverde.

El siete veces medallista mundial siente "nervios" ante el reto que tiene por delante porque "al final es una responsabilidad grande"; pero espera poder aportar mucho al equipo. "Quiero estar con ellos, cerca, que me vean como su seleccionador, pero como un ciclista más. Como digo siempre la unidad es la fuerza, entonces tenemos que hacer un buen grupo, llevarnos todo bien, que se vaya a los Mundiales con las cosas claras", remarcó el ganador de la Vuelta a España en 2009

"Sigo ligado a lo que es el ciclismo profesional, que cada año va evolucionando mucho y tienes que estar muy atento de todos los corredores porque ahora están saliendo muchísimos jóvenes que andan muy fuerte, pero sobre todo hay que entender al corredor", recordó el murciano, que contará con Pascual Orengo como seleccionador de carretera Sub-23 masculino y Eleuterio Anguita como seleccionador de carretera Júnior masculino.

El nuevo seleccionador, que en su etapa como corredor se convirtió en el español con más medallas en Campeonatos del Mundo, rememoró la consecución de su medalla de oro en Innsbruck (Austria) en 2018. "He estado muchísimos años ahí cerca, luchando y al final llegó cuando menos me lo he esperado. Sabía que era un Mundial bueno para mí, pero es cierto que se trabajó muy bien. Javier Mínguez hizo un trabajo fenomenal, toda la selección trabajó fenomenal, y sin ellos no se hubiese podido conseguir", concluyó.